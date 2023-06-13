Минпромторг поддержал возрождение автомобильного бренда «Ока»

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка – это "Москвич" в дополнение к "Лада", за ним будет "Волга", надеюсь, уже в следующем году», – заявил Мантуров.