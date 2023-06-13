Минпромторг поддержал возрождение автомобильного бренда «Ока»
Минпромторг поддержал идею возродить бренд «Ока». Об этом сообщил министр Денис Мантуров в интервью «РИА Новости» перед Петербургским международным экономическим форумом.
«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка – это "Москвич" в дополнение к "Лада", за ним будет "Волга", надеюсь, уже в следующем году», – заявил Мантуров.
Министр промышленности также порекомендовал «АвтоВАЗу» провести ребрендинг по части названий автомобилей, чтобы использовалась только кириллица. При этом остается фактор экспортных поставок, где латиница будет нужна.
Мантуров напомнил, что Toyota и Volkswagen продали свои активы без опциона на обратный выкуп. Он анонсировал появление большего количества игрушечной отечественной техники (гражданской и военной) на полках магазинов, чтобы продвигать отечественную высокотехнологичную продукцию среди детей.
Помимо этого, Мантуров рассказал, что в ближайшее время состоится первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet New. До конца 2023 г. самолет получит сертификат и начнутся коммерческие поставки заказчикам.
ВАЗ-1111 начали выпускать в 1987 г. сразу три завода – «ВАЗ», «СеАЗ» и «КамАЗ». Это разработка Волжского автомобильного завода. По техническому заданию автомобиль должен был вписываться в 3,3 м в длину и около 650 кг массы, иметь двухлитровый двигатель и передний привод.
«Оку» перестали выпускать в ноябре 2008 г. Автомобиль был нерентабельным, посчитали на Серпуховском автомобильном заводе. К этому причастен и кризис 2008 г. Автомобиль не вписывался в экологические нормы Евро-2 и не смог выдержать конкуренцию.