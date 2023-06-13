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Мантуров анонсировал создание дальнемагистрального самолета к 2030 году

Ведомости

Россия ведет разработку дальнемагистрального самолета, его появление ожидается в 2028–2030 гг. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «РИА Новости» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

За создание отечественного лайнера отвечает НИЦ Институт имени Жуковского, уточнил министр. В частности, институт занимается исследованием новых технологий и определением облика в рамках действующей научно-исследовательской работы «Интеграл».

Отвечая на вопрос о сроках создания такого самолета, Мантуров сказал: «Возможно, в промежутке 2028–2030 гг., но точно не раньше».

Мантуров пообещал авиакомпаниям 1000 отечественных самолетов к 2030 году

Эксперты считают, что выполнить эту задачу будет чрезвычайно трудно

Вместе с тем Россия совместно с Китаем разрабатывает широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет. Министр уточнил, что в двусторонний проект будут внесены изменения «с учетом всех вводных со стороны западных стран». В декабре прошлого года стало известно, что правительство выделит почти 900 млн руб. на разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

В России существует отечественный ближнемагистральный самолет SSJ100, однако он состоит на 70% из иностранных комплектующих. Сейчас также ведется разработка лайнера SSJ-New – «импортозамещенной» версии SSJ100. Первый полет запланирован в ближайшее время, сообщили в начале июня в «Ростехе».

Также существует российский среднемагистральный самолет МС-21. Его серийные поставки отечественным авиакомпаниям начнутся в 2024 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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