Мантуров анонсировал создание дальнемагистрального самолета к 2030 году
За создание отечественного лайнера отвечает НИЦ Институт имени Жуковского, уточнил министр. В частности, институт занимается исследованием новых технологий и определением облика в рамках действующей научно-исследовательской работы «Интеграл».
Отвечая на вопрос о сроках создания такого самолета, Мантуров сказал: «Возможно, в промежутке 2028–2030 гг., но точно не раньше».
Вместе с тем Россия совместно с Китаем разрабатывает широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет. Министр уточнил, что в двусторонний проект будут внесены изменения «с учетом всех вводных со стороны западных стран». В декабре прошлого года стало известно, что правительство выделит почти 900 млн руб. на разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.
В России существует отечественный ближнемагистральный самолет SSJ100, однако он состоит на 70% из иностранных комплектующих. Сейчас также ведется разработка лайнера SSJ-New – «импортозамещенной» версии SSJ100. Первый полет запланирован в ближайшее время, сообщили в начале июня в «Ростехе».
Также существует российский среднемагистральный самолет МС-21. Его серийные поставки отечественным авиакомпаниям начнутся в 2024 г.