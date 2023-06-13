Мантуров анонсировал создание дальнемагистрального самолета к 2030 году

Вместе с тем Россия совместно с Китаем разрабатывает широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет. Министр уточнил, что в двусторонний проект будут внесены изменения «с учетом всех вводных со стороны западных стран». В декабре прошлого года стало известно, что правительство выделит почти 900 млн руб. на разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.