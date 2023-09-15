Оборот Wildberries в первом полугодии составил 1,22 трлн рублей

Такими темпами дальше Wildberries расти скорее всего уже не сможет – уже во II квартале темпы роста снизились до 89%, тогда как в 2022 г. и I квартале 2023 г. рост был около 100%, отмечает Овчинников. Снижение темпов во II квартале случилось даже при том, что сравнение идет с относительно слабым II кварталом 2022 г., когда покупатели и продавцы еще пребывали в состоянии шока.