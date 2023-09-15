Оборот Wildberries в первом полугодии составил 1,22 трлн рублей

Оборот Wildberries в первом полугодии составил 1,22 трлн рублейКрупнейший маркетплейс нарастил оборот почти вдвое, но средний чек снижается
Оборот от продаж товаров и услуг (GMV) Wildberries в первом полугодии 2023 г. увеличился на 94% до 1,22 трлн руб., говорится в отчетности онлайн-ритейлера. Во II квартале 2023 г. оборот компании достиг 644,17 млрд руб. (+89% год к году).
Общее число заказов в первом полугодии 2023 г. превысило 1,3 млрд (+119% год к году). Наибольшие объемы продаж на площадке продемонстрировали сегменты fashion-товаров (одежда, обувь и аксессуары), косметики и парфюмерии, продукции для благоустройства дома и предметов интерьера, смартфонов и аксессуаров, а также продуктов питания. Самые быстрорастущие категории – автозапчасти (+596%), игровые консоли и игры (+244%), строительные инструменты (+171%), продукция для садоводства (+158%) и спортивный инвентарь (+144%).
При этом продолжает снижаться средний чек. Он составлял 1080 руб. в 2022 г. Но если не учитывать выручку от услуг продавцам и покупателям, то в первом полугодии средний чек был уже всего около 800 руб., указывает партнер компании Cross Insights Борис Овчинников.
Такими темпами дальше Wildberries расти скорее всего уже не сможет – уже во II квартале темпы роста снизились до 89%, тогда как в 2022 г. и I квартале 2023 г. рост был около 100%, отмечает Овчинников. Снижение темпов во II квартале случилось даже при том, что сравнение идет с относительно слабым II кварталом 2022 г., когда покупатели и продавцы еще пребывали в состоянии шока.
Спад темпов роста будет идти и дальше, но вопрос, насколько это снижение будет резким. Пока оно куда более плавное, чем прогнозировали полгода назад, так что в целом результаты Wildberries за полугодие – хорошая новость и для площадки, и для рынка электронной коммерции в целом, говорит Овчинников.
Онлайн-платформа Wildberries принадлежит Татьяне Бакальчук (второй год подряд самая богатая женщина в России по версии Forbes). Маркетплейс торгует в России, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Азербайджане. Оборот Wildberries в 2022 г. вырос на 98% до 1,67 трлн руб.