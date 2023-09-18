Экспорт СУГ в этом году может превысить уровень 2021 года

По прогнозу «Петромаркета», в случае отсутствия негативных политических факторов общий экспорт СУГ из России в 2023 г. вырастет на 15% к уровню 2022 г. и достигнет 4 млн т. Таким образом, объем поставок в этом году может превысить показатель 2021 г. (3,89 млн т). В 2022 г. экспорт СУГ из России, по данным «Петромаркета», снизился на 11,3% до 3,45 млн т.