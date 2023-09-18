Экспорт СУГ в этом году может превысить уровень 2021 года

Экспорт СУГ в этом году может превысить уровень 2021 годаКлючевыми покупателями становятся Китай, Польша и Афганистан
Российские экспортеры сжиженных углеводородных газов (СУГ; смесь пропана и бутана) увеличили поставки за рубеж в январе – июле 2023 г. на 7,7% до 2,06 млн т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».
По прогнозу «Петромаркета», в случае отсутствия негативных политических факторов общий экспорт СУГ из России в 2023 г. вырастет на 15% к уровню 2022 г. и достигнет 4 млн т. Таким образом, объем поставок в этом году может превысить показатель 2021 г. (3,89 млн т). В 2022 г. экспорт СУГ из России, по данным «Петромаркета», снизился на 11,3% до 3,45 млн т.
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