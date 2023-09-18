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Экспорт СУГ в этом году может превысить уровень 2021 года

Ключевыми покупателями становятся Китай, Польша и Афганистан
Василий Милькин
PAU BARRENA / AFP

Российские экспортеры сжиженных углеводородных газов (СУГ; смесь пропана и бутана) увеличили поставки за рубеж в январе – июле 2023 г. на 7,7% до 2,06 млн т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».

По прогнозу «Петромаркета», в случае отсутствия негативных политических факторов общий экспорт СУГ из России в 2023 г. вырастет на 15% к уровню 2022 г. и достигнет 4 млн т. Таким образом, объем поставок в этом году может превысить показатель 2021 г. (3,89 млн т). В 2022 г. экспорт СУГ из России, по данным «Петромаркета», снизился на 11,3% до 3,45 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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