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Кинопродюсер Александр Малинкович стал совладельцем лаборатории биопрепаратов

Он будет развивать проект совместно с фармкомпанией «Промомед»
Анастасия Ковалева
ТАСС

Кинопродюсер Александр Малинкович (среди его проектов – фильмы «Батальон», «Каникулы строгого режима» и др.) получил 26% долей в научно-исследовательской лаборатории «Артселленс». Сделка произошла 20 сентября, указаывает «СПАРК-Интерфакс». До этого «Артселленсом» владела фармкомпания «Промомед» Петра Белого. В итоге доля последней сократилась до 49%: еще 25% лаборатории получила Марина Петросян.

Представитель «Промомеда» эту информацию подтвердил. По словам собеседника, изменения в структуре владения лаборатории не отразятся на судьбе проекта. Сумму сделки он называть отказался. С учетом того что в обязательства новых владельцев вошло дальнейшее финансирование проекта, сумма сделки не превысила 100 млн руб., подсчитал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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