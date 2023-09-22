Кинопродюсер Александр Малинкович стал совладельцем лаборатории биопрепаратов

Представитель «Промомеда» эту информацию подтвердил. По словам собеседника, изменения в структуре владения лаборатории не отразятся на судьбе проекта. Сумму сделки он называть отказался. С учетом того что в обязательства новых владельцев вошло дальнейшее финансирование проекта, сумма сделки не превысила 100 млн руб., подсчитал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.