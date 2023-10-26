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Польский суд окончательно отменил штрафы для участников «Северного потока – 2»

Тем самым Польша избежала вынесения разбирательств на уровень Евросоюза
Василий Милькин Глеб Мишутин
Arnd Wiegmann / REUTERS

Апелляционный суд в Варшаве окончательно отменил решение управления защиты конкуренции и потребителей Польши (Urzad ochrony konkurencji i konsumentow, UOKiK) о штрафе для «Газпрома» на 29 млрд злотых ($7,6 млрд на момент вынесения решения, $6,8 млрд по текущему курсу). Штраф польский регулятор выписал по итогам антимонопольного расследования в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2». Об отмене решения 26 октября сообщило польское издание Puls Biznesu.

Суд подтвердил ранее принятое решение суда по защите конкуренции и потребителей (Sad ochrony konkurencji i konsumentów, SOKiK), которое обжаловало UOKIK.

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Суд также подтвердил отмену штрафов в отношении бывших партнеров «Газпрома» по «Северому потоку – 2» – французской Engie, немецкой Uniper, австрийской OMV, британско-нидерландской Shell и немецкой Wintershall – на общую сумму 234,2 млн злотых ($61,3 млн на момент вынесения решения, $55,3 млн по текущему курсу).

Пресс-секретарь UOKiK Малгожата Челох, слова которой приводит издание, сообщила, что апелляционный суд воздержался от устного обоснования решения, поэтому регулятор ожидает письменной мотивировки, после чего примет решение о дальнейших юридических шагах.

В публикации отмечается, что право на подачу кассационной жалобы в Верховный суд у UOKiK будет только в том случае, если апелляционный суд при вынесении решения допустил «существенные формальные нарушения».

Представитель «Газпрома» в суде Анджей Цеглярский заявил, что судебное разбирательство было предметным, а решение по нему «может иметь воспитательное значение».

Антимонопольное разбирательство было связано с созданием в Швейцарии совместного предприятия (СП) Nord Stream 2 AG для строительства по дну Балтийского моря газопровода «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м в год для поставок российского газа в Европу. В сентябре 2015 г. «Газпром», BASF (материнская компания Wintershall), E.ON, Engie, OMV и Shell подписали акционерное соглашение для создания газопроводной системы «Северный поток — 2». Предполагалось, что «Газпром» будет иметь 50% в СП, BASF, Engie, OMV, Shell, Uniper (дочерняя компания E.ON) – по 10%.

Летом 2016 г. польский регулятор не согласовал создание СП Nord Stream 2. В итоге «Газпром» и его партнеры отозвали заявку о согласовании создания предприятия. Европейские энергкомпании финансировали строительство газопровода не через СП, а с помощью выдачи кредитов принадлежащему «Газпрому» Nord Stream 2 AG.

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В мае 2018 г. UOKiK начало расследование в отношении «Газпрома», Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV. Регулятор отмечал, что деятельность потенциальных членов консорциума по строительству «Северного потока – 2» может быть «попыткой обойти отсутствие разрешения на создание СП».

В начале октября 2020 г. UOKiK по итогам антимонопольного расследования оштрафовало «Газпром» и партнеров «Газпрома» по проекту. В соответствии с решением UOKiK компании также были обязаны расторгнуть соглашения о финансировании «Северного потока – 2» в течение 30 дней. «Газпром» и европейские компании обжаловали это в суде.

В ноябре 2022 г. SOKiK отменил штрафы, вынесенные регулятором, но антимонопольное ведомство подало апелляцию на это решение.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось в сентябре 2021 г. Но из-за антироссийских санкций трубопровод так и не заработал, хотя уже был заполнен газом и находился под давлением, а «Газпром» технически был готов начать прокачку. 26 сентября 2022 г. одна из двух ниток «Северного потока – 2», а также обе нитки «Северного потока» были повреждены в результате диверсии в водах Дании и Швеции.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что позиция UOKiK изначально была крайне слабой, так как европейские компании отказались от идеи создания СП и покупки акций Nord Stream 2 AG.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин также обращает внимание, что «Газпром» и его партнеры могли не выплачивать штрафы до судебного решения. Но если бы UOKiK выиграло суд, продолжает юрист, разбирательства могли выйти за рамки польской судебной системы: тогда компании могли обжаловать его на уровне Евросоюза (ЕС).

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Он добавляет, что у польского антимонопольного регулятора, скорее всего, не осталось «рабочих» аргументов, а «Северный поток – 2» не функционирует и «не представляет интереса для геополитической повестки властей Польши». «Неопределенность и растянутость по времени разбирательств привели судебные органы Польши к разумному и единственному, на мой взгляд, решению этого вопроса», – говорит Федюкин.

По мнению Юшкова, в случае вынесения дела на уровень ЕС стала бы очевидной не только ангажированность UOKiK, действующей в интересах местных политиков, но и польских судов. 

Советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич отмечает, что судебная система в Польше «относительно независима», несмотря на «сокращение демократических прав и свобод правительством партии "Право и справедливость" в последние годы». После последних парламентских выборов высока вероятность создания правительства оппозицией. Поэтому, по его словам, польская судебная система и приняла решение, которое кажется ей правильным. Решение играет на руку европейским партнерам «Газпрома», которые не будут выплачивать штрафы, но вряд ли суд руководствовался именно этим, добавляет эксперт.

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