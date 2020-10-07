Польша наложила на «Газпром» беспрецедентный штраф из-за «Северного потока — 2»Решение будет оспорено, строительство газопровода продолжится, считают эксперты
Антимонопольный регулятор Польши (UOKiK) принял решение оштрафовать «Газпром» на сумму более 29 млрд польских злотых (6,467 млрд евро по текущему курсу) по итогам антимонопольного расследования в отношении проекта «Северный поток – 2», сообщил регулятор 6 октября. Партнеры «Газпрома» по проекту – французская Engie, австрийская OMV, англо-голландская Shell и немецкие Wintershall Dea и Uniper – оштрафованы на общую сумму более 234 млн злотых (52,2 млн евро).
По мнению польского UOKiK, в 2017 г., несмотря на отсутствие его согласия на создание совместного предприятия, шесть компаний заключили ряд соглашений о финансировании «Северного потока – 2». При этом фактически пять европейских компаний стали квазиакционерами оператора газопровода – компании Nord Stream 2 (они выдали «Газпрому» займы под залог акций Nord Stream 2, так что при невыполнении «Газпромом» условий кредитного соглашения они стали бы их владельцами).
Как утверждает польский регулятор, своими действиями «Газпром» и европейские компании усиливают концентрацию на рынке газа Европы. «Реализация проекта представляет собой нарушение законодательства и принципов честной конкуренции, результатом чего является усиление зависимости потребителей газа на внутреннем рынке от одного поставщика – «Газпромa», – утверждает UOKiK. Антимонопольный орган требует, чтобы партнеры «Газпрома» по «Северному потоку – 2» разорвали соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.
Строительство «Северного потока – 2» оценивается в 9,5 млрд евро (согласно кредитным соглашениям, половину стоимости строительства газопровода должны профинансировать пять европейских концернов в объеме по 950 млн евро каждый, другую половину – «Газпром»). Таким образом, польский регулятор наложил на «Газпром» и его партнеров штраф, составляющий 68,8% от общей стоимости проекта. UOKiK объясняет это так: поскольку компании действовали преднамеренно, они были наказаны максимально.
Компаьоны негодуют
«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного органа, сообщила российская компания 6 октября. Фактически проект реализован не через совместное предприятие, а дочерней компанией «Газпрома» с привлечением заемного финансирования, отметили в компании. «Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток – 2», – подчеркнули в «Газпроме». Компания будет обжаловать это решение, поскольку «не считает, что нарушила антимонопольное законодательство Польши».
В OMV «Ведомостям» сообщили, что получили решение польского антимонопольного органа и проанализируют его более подробно. В компании уверены, что соблюдают все текущие законы.
В Shell также получили решения UOKiK в отношении кредиторов проекта Nord Stream 2. «Мы выражаем несогласие с этим решением», – отметили в компании, добавив, что определяются с дальнейшими шагами.
В Wintershall Dea сообщили, что решение получено и сейчас компания его анализирует, и отметили, что оставляют за собой право предпринять ответные юридические действия. «Wintershall Dea убеждена, что польский антимонопольный регулятор в данном случае применяет нетрадиционный подход, прилагая широкое толкование понятия концентрации», – сказал «Ведомостям» представитель немецкой компании.
В Uniper «Ведомостям» также сообщили, что не согласны с оценкой UОKiK. Соглашения, заключенные между инвесторами «Северного потока – 2» и «Газпромом», являются не камуфлированием совместного предприятия, а именно финансовыми соглашениями, напомнили в немецкой компании. В соответствии с польским законодательством финансовые соглашения не подлежат обязательному уведомлению и в предыдущей практике антимонопольных органов, включая UОKiK, такого прецедента не было, отмечают в Uniper.
Uniper рассматривает возможность обжалования решения UOKiK, при этом на эту процедуру может уйти до 4–5 лет, не исключают в компании. «Мы убеждены, что Nord Stream 2 имеет энергетико-экономическое обоснование: Германия и Европа будут нуждаться в большем количестве газа в будущем и должны снабжаться им гибко и надежно, гарантируя себе безопасность поставок, и из различных источников, чтобы обеспечить диверсификацию», – подчеркнули в Uniper. Поэтому Uniper стремится стать финансовым партнером проекта, говорят в компании. В немецком концерне напомнили, что также продвигают строительство терминала сжиженного природного газа (в частности, для атлантических маршрутов). «И то и другое – это обязательства на ближайшие десятилетия», – уточнили в компании.
В Engie на запрос «Ведомостей» не ответили.
Эксперты успокаивают
После решения польского антимонопольного регулятора у «Газпрома» и его партнеров по проекту есть 30 дней для обжалования решения в административном суде Мазовецкого воеводства – это первая инстанция, которая рассматривает жалобы на решения административных органов власти Польши в Варшаве, говорит специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. По его мнению, этот суд, скорее всего, встанет на сторону шести компаний. «Если европейские гиганты вошли в данный проект, то, скорее всего, они имеют достаточно заключений международных юридических фирм и аргументов, доказывающих, что не нарушают законодательство», – полагает адвокат.
Однако если суд встанет на сторону антимонопольного регулятора Польши, то «Газпрому» и его пяти европейским партнерам придется не только нести издержки на обжалование решения в следующих инстанциях, но и принимать на себя риски взыскания огромных штрафов и потенциального разрыва партнерских соглашений, пояснил Гландин.
Сумма штрафа сравнима с бюджетом строительства проекта и едва ли у польского регулятора получится добиться ее выплаты «Газпромом», считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. «Учитывая ухудшение в отношениях между Россией и Европой, риск остановки проекта есть, но он не связан с этим конкретным иском», – отмечает он.
Действия польской антимонопольной службы распространяются только на Польшу, где де-факто «Газпром» не ведет никакого бизнеса, говорит управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. По ее мнению, европейские коллеги, кредиторы проекта, будут выступать за реализацию «Северного потока – 2». «Данная новость скорее несет локальный негатив для «Газпрома», все же сумма беспрецедентна – 15% капитализации. «Северный поток – 2» периодически сталкивается с различными препонами, тем не менее работа продолжается, и мы считаем в базовом сценарии, что он будет реализован», – говорит Крылова. Она напоминает, что до завершения реализации проекта осталось не так много – проект готов уже на 97%. «С учетом зеленого света от Дании в ноябре можно ожидать возобновления строительных работ», – заключила она.