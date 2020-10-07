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Польша наложила на «Газпром» беспрецедентный штраф из-за «Северного потока — 2»

Решение будет оспорено, строительство газопровода продолжится, считают эксперты
Анна Подлинова
Польша обвиняет «Газпром» в усилении концентрации на европейском рынке /Maxim Shemetov / Reuters

Антимонопольный регулятор Польши (UOKiK) принял решение оштрафовать «Газпром» на сумму более 29 млрд польских злотых (6,467 млрд евро по текущему курсу) по итогам антимонопольного расследования в отношении проекта «Северный поток – 2», сообщил регулятор 6 октября. Партнеры «Газпрома» по проекту – французская Engie, австрийская OMV, англо-голландская Shell и немецкие Wintershall Dea и Uniper – оштрафованы на общую сумму более 234 млн злотых (52,2 млн евро).

По мнению польского UOKiK, в 2017 г., несмотря на отсутствие его согласия на создание совместного предприятия, шесть компаний заключили ряд соглашений о финансировании «Северного потока – 2». При этом фактически пять европейских компаний стали квазиакционерами оператора газопровода – компании Nord Stream 2 (они выдали «Газпрому» займы под залог акций Nord Stream 2, так что при невыполнении «Газпромом» условий кредитного соглашения они стали бы их владельцами).

Как утверждает польский регулятор, своими действиями «Газпром» и европейские компании усиливают концентрацию на рынке газа Европы. «Реализация проекта представляет собой нарушение законодательства и принципов честной конкуренции, результатом чего является усиление зависимости потребителей газа на внутреннем рынке от одного поставщика – «Газпромa», – утверждает UOKiK. Антимонопольный орган требует, чтобы партнеры «Газпрома» по «Северному потоку – 2» разорвали соглашения о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.

Строительство «Северного потока – 2» оценивается в 9,5 млрд евро (согласно кредитным соглашениям, половину стоимости строительства газопровода должны профинансировать пять европейских концернов в объеме по 950 млн евро каждый, другую половину – «Газпром»). Таким образом, польский регулятор наложил на «Газпром» и его партнеров штраф, составляющий 68,8% от общей стоимости проекта. UOKiK объясняет это так: поскольку компании действовали преднамеренно, они были наказаны максимально.

Компаьоны негодуют

«Газпром» принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного органа, сообщила российская компания 6 октября. Фактически проект реализован не через совместное предприятие, а дочерней компанией «Газпрома» с привлечением заемного финансирования, отметили в компании. «Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток – 2», – подчеркнули в «Газпроме». Компания будет обжаловать это решение, поскольку «не считает, что нарушила антимонопольное законодательство Польши».

В OMV «Ведомостям» сообщили, что получили решение польского антимонопольного органа и проанализируют его более подробно. В компании уверены, что соблюдают все текущие законы.

В Shell также получили решения UOKiK в отношении кредиторов проекта Nord Stream 2. «Мы выражаем несогласие с этим решением», – отметили в компании, добавив, что определяются с дальнейшими шагами.

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В Wintershall Dea сообщили, что решение получено и сейчас компания его анализирует, и отметили, что оставляют за собой право предпринять ответные юридические действия. «Wintershall Dea убеждена, что польский антимонопольный регулятор в данном случае применяет нетрадиционный подход, прилагая широкое толкование понятия концентрации», – сказал «Ведомостям» представитель немецкой компании.

В Uniper «Ведомостям» также сообщили, что не согласны с оценкой UОKiK. Соглашения, заключенные между инвесторами «Северного потока – 2» и «Газпромом», являются не камуфлированием совместного предприятия, а именно финансовыми соглашениями, напомнили в немецкой компании. В соответствии с польским законодательством финансовые соглашения не подлежат обязательному уведомлению и в предыдущей практике антимонопольных органов, включая UОKiK, такого прецедента не было, отмечают в Uniper.

Uniper рассматривает возможность обжалования решения UOKiK, при этом на эту процедуру может уйти до 4–5 лет, не исключают в компании. «Мы убеждены, что Nord Stream 2 имеет энергетико-экономическое обоснование: Германия и Европа будут нуждаться в большем количестве газа в будущем и должны снабжаться им гибко и надежно, гарантируя себе безопасность поставок, и из различных источников, чтобы обеспечить диверсификацию», – подчеркнули в Uniper. Поэтому Uniper стремится стать финансовым партнером проекта, говорят в компании. В немецком концерне напомнили, что также продвигают строительство терминала сжиженного природного газа (в частности, для атлантических маршрутов). «И то и другое – это обязательства на ближайшие десятилетия», – уточнили в компании.

В Engie на запрос «Ведомостей» не ответили.

Эксперты успокаивают

После решения польского антимонопольного регулятора у «Газпрома» и его партнеров по проекту есть 30 дней для обжалования решения в административном суде Мазовецкого воеводства – это первая инстанция, которая рассматривает жалобы на решения административных органов власти Польши в Варшаве, говорит специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. По его мнению, этот суд, скорее всего, встанет на сторону шести компаний. «Если европейские гиганты вошли в данный проект, то, скорее всего, они имеют достаточно заключений международных юридических фирм и аргументов, доказывающих, что не нарушают законодательство», – полагает адвокат.

Однако если суд встанет на сторону антимонопольного регулятора Польши, то «Газпрому» и его пяти европейским партнерам придется не только нести издержки на обжалование решения в следующих инстанциях, но и принимать на себя риски взыскания огромных штрафов и потенциального разрыва партнерских соглашений, пояснил Гландин.

Сумма штрафа сравнима с бюджетом строительства проекта и едва ли у польского регулятора получится добиться ее выплаты «Газпромом», считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. «Учитывая ухудшение в отношениях между Россией и Европой, риск остановки проекта есть, но он не связан с этим конкретным иском», – отмечает он.

Действия польской антимонопольной службы распространяются только на Польшу, где де-факто «Газпром» не ведет никакого бизнеса, говорит управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. По ее мнению, европейские коллеги, кредиторы проекта, будут выступать за реализацию «Северного потока – 2». «Данная новость скорее несет локальный негатив для «Газпрома», все же сумма беспрецедентна – 15% капитализации. «Северный поток – 2» периодически сталкивается с различными препонами, тем не менее работа продолжается, и мы считаем в базовом сценарии, что он будет реализован», – говорит Крылова. Она напоминает, что до завершения реализации проекта осталось не так много – проект готов уже на 97%. «С учетом зеленого света от Дании в ноябре можно ожидать возобновления строительных работ», – заключила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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