Польша наложила на «Газпром» беспрецедентный штраф из-за «Северного потока — 2»

Действия польской антимонопольной службы распространяются только на Польшу, где де-факто «Газпром» не ведет никакого бизнеса, говорит управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. По ее мнению, европейские коллеги, кредиторы проекта, будут выступать за реализацию «Северного потока – 2». «Данная новость скорее несет локальный негатив для «Газпрома», все же сумма беспрецедентна – 15% капитализации. «Северный поток – 2» периодически сталкивается с различными препонами, тем не менее работа продолжается, и мы считаем в базовом сценарии, что он будет реализован», – говорит Крылова. Она напоминает, что до завершения реализации проекта осталось не так много – проект готов уже на 97%. «С учетом зеленого света от Дании в ноябре можно ожидать возобновления строительных работ», – заключила она.