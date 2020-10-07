Песков прокомментировал штраф Польши в отношении «Газпрома» на $7,6 млрд
Информацию о штрафах «Газпрому» со стороны Польши необходимо проанализировать с правовой точки зрения, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Нужно адресовать вопрос "Газпрому", безусловно, информация достаточно новая и её нужно с правовой точки зрения анализировать. Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно делать с точки зрения правового обеспечения каких-то контрдействий, будет корпорацией сделано», — сказал Песков в ответ на вопрос, последует ли какая-то реакция со стороны Кремля.
Песков также прокомментировал влияние штрафа «Газпрому» на российско-польские отношения. «Ну, вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими и вряд ли можно предположить, что что-то скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне, к сожалению», — пояснил пресс-секретарь.
Ранее «Газпром» заявил, что планирует обжаловать решение антимонопольного регулятора Польши (UOKiK) о штрафе в размере примерно $7,6 млрд из-за «Северного потока — 2». UOKiK также принял решение оштрафовать на $100 млн сотрудничающие с «Газпромом» европейские компании (структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper).