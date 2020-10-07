Песков прокомментировал штраф Польши в отношении «Газпрома» на $7,6 млрд

«Нужно адресовать вопрос "Газпрому", безусловно, информация достаточно новая и её нужно с правовой точки зрения анализировать. Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно делать с точки зрения правового обеспечения каких-то контрдействий, будет корпорацией сделано», — сказал Песков в ответ на вопрос, последует ли какая-то реакция со стороны Кремля.