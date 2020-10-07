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Песков прокомментировал штраф Польши в отношении «Газпрома» на $7,6 млрд

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Информацию о штрафах «Газпрому» со стороны Польши необходимо проанализировать с правовой точки зрения, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Нужно адресовать вопрос "Газпрому", безусловно, информация достаточно новая и её нужно с правовой точки зрения анализировать. Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно делать с точки зрения правового обеспечения каких-то контрдействий, будет корпорацией сделано», — сказал Песков в ответ на вопрос, последует ли какая-то реакция со стороны Кремля.

Песков также прокомментировал влияние штрафа «Газпрому» на российско-польские отношения. «Ну, вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими и вряд ли можно предположить, что что-то скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне, к сожалению», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее «Газпром» заявил, что планирует обжаловать решение антимонопольного регулятора Польши (UOKiK) о штрафе в размере примерно $7,6 млрд из-за «Северного потока — 2». UOKiK также принял решение оштрафовать на $100 млн сотрудничающие с «Газпромом» европейские компании (структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper).

Ранее по теме: «Газпром» обжалует штраф Польши на $7,6 млрд из-за «Северного потока — 2»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных