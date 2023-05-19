Польская EuRoPol GAZ хочет взыскать с «Газпрома» $1,4 млрд

Польская EuRoPol GAZ хочет взыскать с «Газпрома» $1,4 млрдВероятность получить данную компенсацию невелика, считают эксперты
Оператор польского участка газопровода Ямал – Европа – компания EuRoPol GAZ – подала иск в арбитраж при Торговой палате в Стокгольме к «Газпрому» на сумму в 6 млрд злотых (около $1,4 млрд). Об этом 19 мая сообщил вице-премьер, министр по контролю за госактивами Польши Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF24.
Чиновник пояснил, что EuRoPol GAZ подала иск о возмещении около 850 млн злотых (примерно $220 млн) непогашенного долга за транспортировку газа и компенсацию за «упущенную прибыль» более 5 млрд злотых ($1,2 млрд) из-за остановки транзита газа.
Газопровод Ямал – Европа начинается в Торжке, проходит через территории Белоруссии и Польши и заканчивается в немецком Франкфурте-на-Одере. Его строительство началось в 1994 г., и в 2006 г. трубопровод вышел на проектную мощность в 32,9 млрд куб. м в год.
По территории Польши проходит 683 км трубопровода из 2000 км, этот участок принадлежит EuRoPol Gaz, 51,18% в которой ранее принадлежали польской стороне, а 48,82% – «Газпрому». Но в ноябре прошлого года польские СМИ сообщали, что Варшава национализировала долю российской компании.
Сасин отметил, что в 2010 г. власти Польши заключили «невыгодный контракт» с «Газпромом» в расчете на то, что российская компания будет поставлять газ через Ямал – Европа до 2045 г. «В отличие от наших предшественников мы никогда не стояли перед россиянами на коленях, – сказал Сасин. – А наши предшественники каким-то удивительным образом соглашались на те условия, которые навязывали нам россияне, и не видели необходимости в диверсификации [поставок газа в Польшу]».
Фактические поставки газа по трубопроводу Ямал – Европа остановились в декабре 2021 г. из-за отказа «Газпрома» бронировать на суточных торгах дополнительные мощности прокачки на 21 декабря. После этого трубопровод начал реверсный режим прокачки (из Германии в Польшу), что привело к росту цены на газ в Европе до $1850 за 1000 куб. м. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда говорил, что прокачка приостановилась «по коммерческим причинам». После того, как в апреле 2022 г. Польша внесла «Газпром» в санкционный список, власти России ввели санкции в отношении EuRoPol GAZ. Это означает, что «Газпрому» запрещено использовать мощности трубопровода Ямал – Европа, пояснял в свою очередь представитель российской компании Сергей Куприянов в мае 2022 г.
С 1 апреля 2022 г. РФ потребовала от импортеров российского трубопроводного газа перевести оплату поставок в рубли. Многие европейские компании, в том числе из Польши, отказались это делать, после чего «Газпром» прекратил поставлять им топливо.
В результате компании из ЕС начали подавать иски в арбитраж, чтобы получить неустойку за невыполнение контракта. Первый иск подала финская Gasum, но в середине ноября 2022 г. «Газпром» сообщил, что арбитраж в Стокгольме обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» более 300 млн евро в рамках действующего контракта на поставку газа. 30 ноября гендиректор немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что компания также обратилась с иском в Стокгольм с требованием взыскать с «Газпром экспорта» убытки в размере 11,6 млрд евро за недопоставленный с июня газ. В феврале 2023 г. международное арбитражное разбирательство против «Газпрома» инициировала Чешская CEZ из-за недопоставок газа в 2022 г.
Экспорт трубопроводного газа из России в 2022 г. находился под давлением по нескольким причинам. В мае прошлого года Украина перестала прокачивать российский газ через одну из двух компрессорных станций, из-за чего транзит через территорию страны снизился вдвое (19 мая заявка «Газпрома» составляла 41,3 млн куб. м). Затем с июня сокращались поставки по трубопроводу «Северный поток – 1», а в сентябре он и еще не запущенный «Северный поток – 2» были серьезно повреждены в результате диверсии. Сейчас поставки российского трубопроводного газа в Европу продолжаются помимо транзита через Украину по ответвлению от «Турецкого потока» (прокачка за последние сутки составила 26,5 млн куб. м). Общий экспорт трубопроводного газа в Европу по итогам 2022 г. упал почти вдвое по сравнению с 2021 г. до 100,9 млрд куб. м, сообщал в конце прошлого года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Усиление антироссийских санкций и неопределенность на рынке привели к росту цен на газ в Европе. В начале марта 2022 г. стоимость 1000 куб. м природного газа на хабе TTF в Нидерландах, по данным биржи ICE, побила исторический рекорд, приблизившись к $3900. Затем постепенно снижалась, к концу года опустившись ниже $1000 за 1000 куб. м. 19 мая июньские фьючерсы торговались по $342 за 1000 куб. м.
Победа EuRoPol GAZ в арбитраже сомнительна, потому что «Газпром» не смог поставлять газ через территорию Польши именно из-за действий властей этой страны, которые национализировали долю «Газпрома» в участке газопровода, считает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Из-за национализации российские власти приняли ответные меры, что привело к невозможности оплачивать бронь мощностей трубопровода, продолжает он.
Федюкин отмечает, что даже в случае решения суда в пользу польской компании взыскать требуемую сумму «будет проблематично». Доступное для конфискации имущество «Газпрома» в Евросоюзе (ЕС) уже арестовано или передано во временное управление, поясняет он. По мнению юриста, «Газпром» будет подавать возражения и при необходимости подаст апелляционные жалобы, которые с высокой вероятностью удовлетворят, поскольку исполнение контрактов осложняется антироссийскими санкциями.
Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов напомнил, что Стокгольмский арбитраж при рассмотрении иска Gasum признал указ президента России о переводе оплаты за поставки газа в рубли форс-мажором. «С учетом этого трибунал подтверждал правомерность приостановки поставок газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях», – добавил он. По мнению Именнова, «Газпром» может использовать этот вывод в разбирательстве с польской компанией.
С точки зрения энергетической безопасности Польша уже адаптировалась к отсутствию поставок газа из России, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Польша в прошлом году нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ), а также воспользовалась запуском газопровода Baltic Pipe, поясняет он. Аналитик добавляет, что в 2021 г. по трубопроводу Ямал – Европа было поставлено почти 27 млрд куб. м газа, а небольшие объемы поставок экспортировались с перерывами до конца апреля 2022 г. Кауфман также отмечает, что «сложно представить сценарий, в котором польская компания действительно смогла бы получить денежные средства от «Газпрома»».