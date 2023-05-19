Польская EuRoPol GAZ хочет взыскать с «Газпрома» $1,4 млрд

Экспорт трубопроводного газа из России в 2022 г. находился под давлением по нескольким причинам. В мае прошлого года Украина перестала прокачивать российский газ через одну из двух компрессорных станций, из-за чего транзит через территорию страны снизился вдвое (19 мая заявка «Газпрома» составляла 41,3 млн куб. м). Затем с июня сокращались поставки по трубопроводу «Северный поток – 1», а в сентябре он и еще не запущенный «Северный поток – 2» были серьезно повреждены в результате диверсии. Сейчас поставки российского трубопроводного газа в Европу продолжаются помимо транзита через Украину по ответвлению от «Турецкого потока» (прокачка за последние сутки составила 26,5 млн куб. м). Общий экспорт трубопроводного газа в Европу по итогам 2022 г. упал почти вдвое по сравнению с 2021 г. до 100,9 млрд куб. м, сообщал в конце прошлого года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.