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Польша может изъять долю «Газпрома» в своей части газопровода «Ямал – Европа»

В отношении актива введено внешнее управление
Василий Милькин
Транзитные поставки российского газа в Евросоюз (ЕС) по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу фактически не ведутся с конца 2021 г. / Patrick Pleul / dpa / picture-alliance / ТАСС

Правительство Польши приняло решение ввести внешнее управление в отношении доли «Газпрома» в компании Europol Gaz, собственнике польской части газопровода «Ямал – Европа», сообщает польская газета Rzeczpospolita. «Министр развития и технологий Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности [Польши] принял решение о приобретении доли ПАО «Газпром» в Europol Gaz. <...> Согласно решению, вступающему в силу немедленно, установлено ​​временное принудительное управление», – отмечает издание.

В обосновании решения, на которое ссылается газета, указано, что временная администрация необходима «для обеспечения предоставления коммунальных услуг или выполнения других задач общественного характера в рамках деятельности предприятия, а также для защиты экономических интересов государства».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных