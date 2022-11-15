Польша может изъять долю «Газпрома» в своей части газопровода «Ямал – Европа»В отношении актива введено внешнее управление
Правительство Польши приняло решение ввести внешнее управление в отношении доли «Газпрома» в компании Europol Gaz, собственнике польской части газопровода «Ямал – Европа», сообщает польская газета Rzeczpospolita. «Министр развития и технологий Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности [Польши] принял решение о приобретении доли ПАО «Газпром» в Europol Gaz. <...> Согласно решению, вступающему в силу немедленно, установлено временное принудительное управление», – отмечает издание.
В обосновании решения, на которое ссылается газета, указано, что временная администрация необходима «для обеспечения предоставления коммунальных услуг или выполнения других задач общественного характера в рамках деятельности предприятия, а также для защиты экономических интересов государства».