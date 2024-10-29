«Арнест» инвестирует не менее 7 млрд рублей в «Юнилевер Русь»Средства пойдут на возобновление экспорта, дозагрузку производственных мощностей и маркетинг
«Юнилевер Русь» (бывшее подразделение Unilever в России), приобретенная в октябре 2024 г. группой «Арнест», утвердила инвестиционный план на 2024–2026 гг., предусматривающий вложения в развитие на сумму не менее 7 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» владелец и президент группы Алексей Сагал. По его словам, план включает в себя возобновление экспорта продукции, инвестиции в расширение производства и маркетинг.
Сагал отметил, что в компании «видят множество возможностей» для масштабирования бизнеса и увеличения загрузки мощностей, которые с 2022 г. «по-прежнему недозагружены».
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