Wildberries может занять бывший склад Ikea в Подмосковье

То, что Wildberries хочет арендовать не весь бывший логопарк Ikea, опрошенным «Ведомостями» экспертам кажется логичным, так как часть комплекса сейчас занимает в том числе оборудование для обработки заказов. В первую очередь интернет-ритейлера интересуют чисто складские площади, а не «начинка», считает Перфильев. По его словам, если бы компания арендовала весь объект, то она просто не смогла бы воспользоваться всеми площадями. При этом, как отмечает руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин, найти арендатора, который возьмется обслуживать автоматизированную часть логопарка, крайне сложно, а это является проблемой для собственника объекта. Перфильев, впрочем, не исключает, что со временем Wildberries сможет включить эти площади в свои логистические бизнес-процессы.