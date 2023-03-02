«Киевская площадь» может выкупить торговый центр «Сфера» на Новом Арбате

Связанная с группой «Киевская площадь» компания «Амадеус» подала единственную заявку на участие в аукционе по продаже торгового центра «Сфера» (11 125 кв. м) на Новом Арбате в центре Москвы, следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. Сами торги признаны несостоявшимися. Но, по словам представителя Агентства по страхованию вкладов, которое и выставляло этот актив на продажу в рамках банкротства банка «Западный», «Амадеусу» направлено предложение о заключении договора купли-продажи. Собеседник уточняет, что в случае отказа компании имущество будет выставлено на торги повторно. Представитель «Киевской площади» на запрос «Ведомостей» не ответил.