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«Киевская площадь» может выкупить торговый центр «Сфера» на Новом Арбате

Группа может перестроить его и гостиницу «Мир» в многофункциональный комплекс
Дарья Молоткова Антон Филатов
«Сфера» – один из старейших торговых комплексов в Москве / Яндекс.Карты

Связанная с группой «Киевская площадь» компания «Амадеус» подала единственную заявку на участие в аукционе по продаже торгового центра «Сфера» (11 125 кв. м) на Новом Арбате в центре Москвы, следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. Сами торги признаны несостоявшимися. Но, по словам представителя Агентства по страхованию вкладов, которое и выставляло этот актив на продажу в рамках банкротства банка «Западный», «Амадеусу» направлено предложение о заключении договора купли-продажи. Собеседник уточняет, что в случае отказа компании имущество будет выставлено на торги повторно. Представитель «Киевской площади» на запрос «Ведомостей» не ответил.

Из протокола следует, что «Амадеус» (его совладелец – Давид Нисанов, ему принадлежат доли в компаниях «Киевская площадь» и «Киевская площадь 1») готов приобрести торговый центр по стартовой цене – 2,17 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин считает эту стоимость рыночной. С ним согласен и директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов, который напоминает, что торговый центр «Весна» на Новом Арбате выставлен на продажу по похожей цене.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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