Wildberries поставит АЗС в своих логистических центрах

Объединенная компания Wildberries и Russ ООО «РВБ» объявила о запуске собственной сети АЗС в логистических центрах маркетплейса. Сейчас заправками могут воспользоваться только водители компании, но вскоре они могут заработать и для партнерских служб доставки, которые, например, доставляют заказы на пункты выдачи Wildberries, говорится в сообщении пресс-службы РВБ. В будущем компания может расширить сеть и открыть АЗС для всех автомобилистов.