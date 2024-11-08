Wildberries поставит АЗС в своих логистических центрах

Wildberries поставит АЗС в своих логистических центрахКомпания планирует за счет этого сократить сроки доставки и расходы на топливо
Объединенная компания Wildberries и Russ ООО «РВБ» объявила о запуске собственной сети АЗС в логистических центрах маркетплейса. Сейчас заправками могут воспользоваться только водители компании, но вскоре они могут заработать и для партнерских служб доставки, которые, например, доставляют заказы на пункты выдачи Wildberries, говорится в сообщении пресс-службы РВБ. В будущем компания может расширить сеть и открыть АЗС для всех автомобилистов.
Wildberries рассчитывает оптимизировать логистические процессы и снизить затраты на топливо. Заправки на территории складов позволят водителям не тратить время на дорогу до ближайшей АЗС, а сразу после отгрузки или загрузки товара заправиться и поехать по маршруту своего рейса, объясняет представитель компании. Кроме того, на собственных заправках будут «более выгодные условия», говорят в пресс-службе маркетплейса, не уточняя деталей.