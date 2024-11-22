Эксперты прогнозируют снижение производства сахара в России в 2025 году

В нем говорится, что, несмотря на увеличение посевных площадей сахарной свеклы в стране на 10% год к году до 1,7 млн га, к ноябрю объем собранного урожая корнеплода уже снизился на 8,7% до 42,7 млн т. Наибольшее сокращение, по данным ИКАРа, наблюдается в экономических районах юга России – Адыгее, Калмыкии, Крыму, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Черноземье – Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях. Валовой сбор сахарной свеклы, по прогнозам ИКАРа, снизится в годовом выражении на 15% до 45 млн т.