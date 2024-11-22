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Эксперты прогнозируют снижение производства сахара в России в 2025 году

Но фактический выпуск этого продукта пока выше прошлогоднего
Денис Кузнецов
Анастасия Ковалева
Максим Стулов / Ведомости

Производство сахара в России в сельскохозяйственном 2024/25 году – с 1 июля по 30 июня – составит 6,1 млн т, что на 11% меньше показателя 2023/24 г., прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). «Ведомости» ознакомились с исследованием.

В нем говорится, что, несмотря на увеличение посевных площадей сахарной свеклы в стране на 10% год к году до 1,7 млн га, к ноябрю объем собранного урожая корнеплода уже снизился на 8,7% до 42,7 млн т. Наибольшее сокращение, по данным ИКАРа, наблюдается в экономических районах юга России – Адыгее, Калмыкии, Крыму, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Черноземье – Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях. Валовой сбор сахарной свеклы, по прогнозам ИКАРа, снизится в годовом выражении на 15% до 45 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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