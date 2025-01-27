Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже торговой сети

Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже торговой сетиСреди возможных покупателей источники «Ведомостей» называют ПСБ
Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» может сменить владельца, рассказали «Ведомостям» четыре источника. По словам собеседника в компании, группа ведет переговоры «с одним из банков». Источник «Ведомостей» в компании телекомрынка утверждает, что компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с «Промсвязьбанком» (ПСБ). Еще один источник, близкий к ритейлерам, в разговоре с «Ведомостями» подтвердил, что знает о том, что «М.Видео-Эльдорадо» может быть продана ПСБ. Собеседник в одном из дистрибьюторов техники подтвердил, что знает, о том, что владельцы группы планируют продать бизнес.
«Слухи не комментируем», – заявил представитель «М.Видео-Эльдорадо». «Ведомости» направили запрос в ПСБ.
Группа «М.Видео-Эльдорадо» была создана в 2018 г., после того как в марте того года «М.Видео» сообщила о покупке ритейлера «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. Обе компании на тот момент входили в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева: в ПАО «М.Видео» ей принадлежало 57,7% акций, в «Эльдорадо» 100% компании. Для финансирования сделки «М.Видео» привлек кредит примерно на 40 млрд руб., оставшуюся часть суммы компания должна была оплатить за счет собственных свободных денежных средств. Как уточнял тогда ритейлер, сделку финансировал ВТБ.
Представитель ВТБ на запрос «Ведомостей» о том, был ли закрыт кредит, не ответил.
В 2022 г. основной владелец группы «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев договорился о продаже акций, принадлежащих ему прямо или косвенно, сообщала тогда группа. К тому моменту он контролировал 60,4% уставного капитала ПАО «М.Видео». 15% принадлежало немецкой компании «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ» (развивала в России сеть Media Markt, в 2018 г. продала ее «М.Видео-Эльдорадо»), 0,8% акций находилось у ООО «МВМ», 100%-ной «дочки» «М.Видео». В свободном обращении на Московской бирже находится 23,8% акций компании. Сумму, покупателя и условия сделки тогда в «М.Видео-Эльдорадо» не раскрывали.
В июле 2024 г. компания объявила, что гендиректор ПАО «М.Видео» Билан Ужахов стал мажоритарным акционером группы: он косвенно владеет 53,63% акций через ряд компаний, включая МКООО «Эрикария», которой принадлежит 50% ПАО. Другие совладельцы «Эрикарии» скрыты.
По данным СПАРК на II квартал 2023 г., еще 15% ПАО «М.Видео» все еще принадлежали «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ», 10,37% были у инвестхолдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции», контролируется Саидом Гуцериевым), еще 0,77% – ООО «МВМ».
Представитель «Сафмара» от комментариев отказался.
Согласно отчету ПАО «М.Видео» по МСФО, в первом полугодии 2024 г. общий объем продаж группы вырос на 13% год к году до 247 млрд руб. Выручка выросла на столько же и составила 202 млрд руб. Чистый убыток увеличился больше чем в два раза и достиг рекордных 10,3 млрд руб. Чистый долг группы на 30 июня 2024 г. снизился год к году на 4,1 млрд руб. и составил 79,3 млрд руб. против 83,4 млрд руб. годом ранее.
За девять месяцев 2024 г. продажи компании выросли на 8%, до 387 млрд руб., а общие онлайн-продажи компании составили 73% от GMV (gross market value, оборот) группы, увеличившись на 3,3 п. п. Тогда компания впервые объявила про план по повышению эффективности.
«В первом полугодии 2024 г. мы отмечали двукратный рост GMV и выручки, – комментировал изменение показателей исполнительный директор группы Сергей Ли. – Ситуация начала меняться в июне с ростом ключевой ставки ЦБ РФ: в связи с привлекательными ставками по депозитам произошло охлаждение потребительского спроса. При этом в третьем квартале мы отмечаем рост среднего чека в наших продажах на 15% по сравнению с прошлым годом, что связано, в том числе, с выходом большого количества новинок различных брендов цифровой техники и электроники».
Ли также говорил, что в группе утвержден антикризисный план. «Мы провели большую работу по повышению эффективности бизнес-модели, – пояснил топ-менеджер. – За счет этого показатель EBITDA в III квартале растет двухзначными темпами».
В 2024 г. в рамках «плана по повышению эффективности бизнес-процессов», как сообщала компания 16 января 2025 г., были оптимизированы десятки неэффективных торговых точек: преимущественно магазины «Эльдорадо», которые находились рядом с магазинами «М.Видео». За 2024 г. «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов и вышла в 25 новых городов, указывалось в сообщении. Сейчас у компании больше 1200 точек.
В случае закрытия сделки это будет уже вторая попытка Промсвязьбанка выйти на рынок розничной торговли. Весной 2023 г. банк запустил собственный маркетплейс «ПСБ Маркет», сообщали «Ведомости». Сейчас «ПСБ Маркет» продолжает работу, а заказы оформляются с доставкой до отделений «Почты России». Собственные пункты выдачи заказов, согласно информации на сайте, у «ПСБ Маркета» есть только в новых регионах.
Текущая капитализация группы «М.Видео» на Мосбирже составляет около 19 млрд руб., напоминает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но при приобретении крупного пакета акций стоимость сделки может превышать показатели оценки, которые сформированы на бирже – как в связи с низкой ликвидностью, так и из-за ожиданий покупателя пакета по возвращению к прибыльности и сокращению долга.
Несмотря на оптимизацию, группа остается проблемным активом, рассуждает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Долг компании, исходя из ее отчетности, превышает 70 млрд руб., а капитализация – порядка 19 млрд руб., – рассуждает он. – Так как у ПСБ уже есть свой маркетплейс, покупка офлайн-ритейлера может дать определенную синергию этим бизнесам».