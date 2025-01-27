Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» ведут переговоры о продаже торговой сети

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» может сменить владельца, рассказали «Ведомостям» четыре источника. По словам собеседника в компании, группа ведет переговоры «с одним из банков». Источник «Ведомостей» в компании телекомрынка утверждает, что компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с «Промсвязьбанком» (ПСБ). Еще один источник, близкий к ритейлерам, в разговоре с «Ведомостями» подтвердил, что знает о том, что «М.Видео-Эльдорадо» может быть продана ПСБ. Собеседник в одном из дистрибьюторов техники подтвердил, что знает, о том, что владельцы группы планируют продать бизнес.