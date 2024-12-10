Продавцы электроники пожаловались на бездействие правоохранительных органов

Продавцы электроники пожаловались на бездействие правоохранительных органовНа Самарскую область приходится до 80% случаев потребительского экстремизма с возвратом якобы бракованных телефонов
Ритейлеры столкнулись с отказами со стороны правоохранительных органов в Самарской области в возбуждении уголовных дел по случаям потребительского экстремизма. Об этом рассказал вице-президент «М.видео-Эльдорадо» Тагир Калимуллин на заседании, посвященном этой проблеме, комитета ТПП России по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и Совета ТПП по развитию потребительского рынка 5 декабря. Он заявил о бездействии силовиков в Самарской области и подчеркнул, что на регион приходится до 80% возвратов якобы бракованных телефонов в России.
Представители ритейлера restore: и мобильного оператора МТС подтвердили «Ведомостям», что компании также сталкивались с отказами со стороны правоохранительных органов Самарской области в возбуждении уголовных дел по фактам потребительского экстремизма. Аналогичные ситуации происходили и у розничной сети DNS, телекомоператоров «Мегафон», «Вымпелком» и других участников рынка бытовой техники и электроники, об этом знают два источника, близких к двум пострадавшим компаниям. «Ведомости» направили запросы в указанные компании. Представители «Мегафона» и «Вымпелкома» воздержались от комментариев.