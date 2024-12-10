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Продавцы электроники пожаловались на бездействие правоохранительных органов

На Самарскую область приходится до 80% случаев потребительского экстремизма с возвратом якобы бракованных телефонов
Анна Устинова
Лиана Липанова
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С липовыми заключениями эксперта о браке жулики могут неплохо зарабатывать / Freepik

Ритейлеры столкнулись с отказами со стороны правоохранительных органов в Самарской области в возбуждении уголовных дел по случаям потребительского экстремизма. Об этом рассказал вице-президент «М.видео-Эльдорадо» Тагир Калимуллин на заседании, посвященном этой проблеме, комитета ТПП России по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и Совета ТПП по развитию потребительского рынка 5 декабря. Он заявил о бездействии силовиков в Самарской области и подчеркнул, что на регион приходится до 80% возвратов якобы бракованных телефонов в России.

Представители ритейлера restore: и мобильного оператора МТС подтвердили «Ведомостям», что компании также сталкивались с отказами со стороны правоохранительных органов Самарской области в возбуждении уголовных дел по фактам потребительского экстремизма. Аналогичные ситуации происходили и у розничной сети DNS, телекомоператоров «Мегафон», «Вымпелком» и других участников рынка бытовой техники и электроники, об этом знают два источника, близких к двум пострадавшим компаниям. «Ведомости» направили запросы в указанные компании. Представители «Мегафона» и «Вымпелкома» воздержались от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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