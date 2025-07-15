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Выкупившая клиники «Эксперта» «Мать и дитя» ищет новые медицинские активы

Она рассматривает возможность приобретения сети лабораторий «Инвитро»
Денис Кузнецов
Полина Гриценко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Сеть клиник «Мать и дитя», ставшая в мае 2025 г. владельцем клиник «Эксперт», рассматривает приобретение и других медицинских активов, рассказал «Ведомостям» один из ее партнеров. По его словам, она, в частности, интересуется покупкой сети лабораторий «Инвитро». Стадия переговоров с последней ему не известна. «Мать и дитя» начала проводить оценку бизнеса этой компании, знает один из консультантов, работавший со сторонами возможной сделки. Еще один, впрочем, уточняет, что собственники «Инвитро» при этом не ищут покупателей на свой актив, но, возможно, они будут готовы продать его, если получат выгодное предложение.

Компания активно развивается и всегда находится в поиске новых интересных предложений для роста, подтвердил «Ведомостям» представитель сети «Мать и дитя». По его словам, она действительно рассматривает покупку других активов, но в отношении «Инвитро» в настоящее время группа взаимодействует «только в рамках оказания лабораторных услуг и развития этого направления». Впрочем, источник, близкий к «Мать и дитя», уверяет, что она действительно заинтересована в слиянии бизнесов и создании объединенной компании. Представитель «Инвитро» от комментариев отказался. В Газпромбанке, который, по данным «СПАРК-Интерфакса», является залогодержателем долей компаний (ООО «МС групп» и ООО «РМ инвестментс»), контролирующих «Инвитро», на запрос не ответили.

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