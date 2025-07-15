Выкупившая клиники «Эксперта» «Мать и дитя» ищет новые медицинские активы

Сеть клиник «Мать и дитя», ставшая в мае 2025 г. владельцем клиник «Эксперт», рассматривает приобретение и других медицинских активов, рассказал «Ведомостям» один из ее партнеров. По его словам, она, в частности, интересуется покупкой сети лабораторий «Инвитро». Стадия переговоров с последней ему не известна. «Мать и дитя» начала проводить оценку бизнеса этой компании, знает один из консультантов, работавший со сторонами возможной сделки. Еще один, впрочем, уточняет, что собственники «Инвитро» при этом не ищут покупателей на свой актив, но, возможно, они будут готовы продать его, если получат выгодное предложение.