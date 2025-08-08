«Росспиртпром» приобрел 51% производителя водки «Праздничная»Компания, занимавшаяся последние годы выпуском спирта, снова выходит на рынок готовой продукции
Владельцем 51% ООО «Тульский винокуренный завод 1911», согласно данным «СПАРК-Интерфакс». Одновременно с этим из капитала общества вышел бизнесмен Иосиф Шальмиев. Оставшиеся доли по-прежнему распределены между Дмитрием Гительманом (у него 29%) и Корпорацией развития Тульской области (20%). В «Росспиртпроме» и «Тульском винокуренном заводе» на запросы «Ведомостей» не ответили. Связаться с Шальмиевым не удалось.
ООО «Тульский винокуренный завод 1911» зарегистрировано в декабре 2012 г. в поселке Пронь Кимовского района Тульской области на месте обанкротившегося Пронского спиртзавода. Компания производит водку «Праздничная», Ikra, «Старлей», «Медведь» и др., а также виски, ром, джин, настойки, коньяк, в том числе по контрактному производству. Завод располагает четырьмя линиями розлива общей производительностью 30 000 бутылок в час и одной сувенирной линией на 1 000 бутылок в час, говорится на его сайте. Выручка компании в 2024 г. выросла на 37,9% до 8,1 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 2,6 раза до 121,6 млн руб.
В июле 2025 г. «Росспиртпром» уже стал владельцем 51% ООО «Бренд менеджмент», за которым закреплены товарные знаки «Тульского винокуренного завода». Он выкупил часть доли у Елены Ахметовой, которая сохранила за собой оставшиеся 49%.
Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий оценивает стоимость предприятия до 1,8-2 млрд руб. без учета долгов. Следовательно, 51%-ная доля могла обойтись «Росспиртпрому» примерно в 1 млрд руб.
Это первый актив «Росспиртпрома» по розливу готовой продукции, отмечает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. До этого предприятие занималось только производством и поставками этилового спирта — в его портфеле восемь спиртовых заводов. Хотя в начале 2010-х гг. «Росспиртпром» выпускал водку и ликеро-водочные изделия, но впоследствии пересмотрел свою стратегию, сосредоточившись на спирте, напоминает Московский.
«Росспиртпром» до 2024 г. принадлежал Росимуществу. Но в апреле того же года 100% акций предприятия было продано на торгах за 8,3 млрд руб. Покупателем стало ООО «Бизнес-Альянс». Собственниками этой компании с июля 2025 г., по данным «СПАРК-Интерфакс», выступает Владимир Акаев (49%) и ООО «Опал» (51%). Последняя принадлежит ЗПИФу «Батман» под управлением УК «Фин-партнер». Пайщики фонда неизвестны.
После смены владельца «Росспиртпром» начал проявлять интерес к приобретению новых активов, в том числе мощностей по розливу, указывает Левицкий. «Тульский винокуренный завод 1911» он называет ключевым игроком рынка с современными производственными линиями. Завод полностью автоматизирован, а техничное разделение цехов позволяет выпускать несколько видов напитков практически одновременно, объясняет Московский.
Тульский завод, по его словам, давно и много работал как контрактная площадка. Теперь «Росспиртпром» с учетом собственных мощностей по производству спирта сможет выстроить вертикальную структуру и предложить партнерам привлекательную цену на продукцию, в том числе и напитки «первой цены» (то есть по стоимости, близкой к минимальной — «Ведомости»), отмечает эксперт. В числе таких потенциальных партнеров он называет продуктовые сети, в том числе и с их собственными марками крепкого алкоголя. Московский не исключает, что «Росспиртпром» в будущем может купить и другие активы по розливу алкогольной продукции.
По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе-июне 2025 г. в России произведено 46,8 млн дал спиртных напитков крепостью свыше 9%, это на 9,5% меньше, чем годом ранее. Выпуск водки за тот же период снизился на 10,9% до 31,4 млн дал.