«Росспиртпром» приобрел 51% производителя водки «Праздничная»

Тульский завод, по его словам, давно и много работал как контрактная площадка. Теперь «Росспиртпром» с учетом собственных мощностей по производству спирта сможет выстроить вертикальную структуру и предложить партнерам привлекательную цену на продукцию, в том числе и напитки «первой цены» (то есть по стоимости, близкой к минимальной — «Ведомости»), отмечает эксперт. В числе таких потенциальных партнеров он называет продуктовые сети, в том числе и с их собственными марками крепкого алкоголя. Московский не исключает, что «Росспиртпром» в будущем может купить и другие активы по розливу алкогольной продукции.