Экс-гендиректор «Пятерочки» Наумова возглавила набсовет «Юнифроста»

Как давно топ-менеджер назначена на новую должность, собеседник «Ведомостей» не уточнил. Это произошло около года назад, знает сотрудник компании, работающей с рыбопромышленным бизнесом. По его словам, Наумова уже успела поучаствовать в нескольких сделках «Юнифроста». Так, в мае 2024 г. группа приобрела производителя рыбы и морепродуктов ГК «Агама» (ей принадлежат бренды Agama и «Бухта изобилия»). В том же году она могла выкупить российский бизнес литовской Viciunai Group – производителя крабовых палочек Vici. По крайней мере, газета «Коммерсантъ» утверждала, что новый собственник этого актива «Океан» действовал именно в интересах «Юнифроста». А в сентябре этого года компания стала владельцем рыбопереработчика «Меридиан». Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий оценивал тогда этот актив в 5,2–7 млрд руб. с учетом долга.