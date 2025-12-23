План гражданского судостроения до 2038 года обеспечен средствами лишь на треть

Правительство России в конце ноября 2025 г. актуализировало перспективный план гражданского судостроения на период до 2035 г. с расширенным горизонтом планирования до 2038 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомые с содержанием документа. По словам собеседников, актуализация документа проводилась по поручению президента Владимира Путина. Оно было дано в апреле 2024 г. и предполагало, в частности, учет «платежеспособного спроса на такие суда (с разбивкой по основным видам судов)».