«Пулково» начнет реконструкцию исторического терминала не ранее 2030 года

Текущая планировка здания «Пулково-1» с шестью уровнями и эскалаторами, по словам Сергеева, «напоминает метро». Планируется вынести все ключевые операции – регистрацию, досмотр и выходы на посадку – на один уровень, без спусков и подъемов. Это сделает процесс комфортным для всех пассажиров, особенно для семей с детьми и маломобильных групп, отметил топ-менеджер. Но для того, чтобы начать реконструкцию терминала «Пулково-1», необходимо сначала построить инфраструктуру для размещения и обслуживания пассажиров внутренних рейсов. Поэтому старт мероприятий в этой части возможен не ранее 2030 г., добавил Сергеев.