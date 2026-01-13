«Пулково» начнет реконструкцию исторического терминала не ранее 2030 года

«Пулково» начнет реконструкцию исторического терминала не ранее 2030 годаПетербургский аэропорт хочет повысить эффективность использования своих площадей
Оператор аэропорта Санкт-Петербурга – ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) – ориентировочно планирует начать реконструкцию исторического терминала «Пулково-1», прозванного пассажирами «Пять стаканов», в 2030 г. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев.
Сейчас терминал используется для обслуживания внутренних рейсов. Согласованного проекта реконструкции «Пулково-1» пока нет, но есть «четкое видение оптимального подхода» к данному вопросу для улучшения условий и качества обслуживания пассажиров, сказал Сергеев. По его словам, сейчас используется лишь 15 000 из 60 000 кв. м общей площади исторического здания. «В рамках реконструкции считаем целесообразным увеличить количество полезных площадей более чем до 50 000 кв. м», – уточнил топ-менеджер.
Он также пояснил, что потребность в обновлении терминала должна быть подкреплена динамикой пассажиропотока. В 2025 г. он остался на уровне 20,7 млн человек (20,9 млн в 2024 г.), но его структура изменилась: международный трафик вырос на 24% (почти до 5 млн), а внутренний сократился на 1 млн пассажиров, хотя и остался существенным – 15,9 млн человек.
Текущая планировка здания «Пулково-1» с шестью уровнями и эскалаторами, по словам Сергеева, «напоминает метро». Планируется вынести все ключевые операции – регистрацию, досмотр и выходы на посадку – на один уровень, без спусков и подъемов. Это сделает процесс комфортным для всех пассажиров, особенно для семей с детьми и маломобильных групп, отметил топ-менеджер. Но для того, чтобы начать реконструкцию терминала «Пулково-1», необходимо сначала построить инфраструктуру для размещения и обслуживания пассажиров внутренних рейсов. Поэтому старт мероприятий в этой части возможен не ранее 2030 г., добавил Сергеев.
Этап реконструкции «Пяти стаканов» и ранее фигурировал в планах развития аэропорта, но планировался к реализации не ранее 2035 г. Таким образом, сейчас ВВСС рассматривает возможность старта этого проекта в более ранние сроки и обсуждает этот вопрос с правительством Санкт-Петербурга и с акционерами, следует из слов Сергеева.
Проект развития «Пулково» реализуется в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП), заключенного в 2010 г. на 30 лет между правительством Санкт-Петербурга, компанией «Аэропорт «Пулково» (на 100% принадлежит городу) и ВВСС. В 2023 г. оно было продлено еще на 20 лет, до 2060 г. По его условиям ВВСС обязана создать аэропорт, соответствующий уровню обслуживания «С» по классификации IATA, т. е. обеспечивать базовый стандарт пропускной способности и комфорта для пассажиров без критических заторов.
Инвестором тогда выступил консорциум в составе ВТБ, немецкой Fraport AG и греческой Copelouzos Group. Сейчас ВВСС принадлежит одноименному холдингу, крупнейшими бенефициарами которого остаются структуры ВТБ (25,01%), оманская Orbit Aviation (25%) и катарская F3 Holding LLC (24,99%).
В сентябре 2025 г. в кулуарах ВЭФа президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин говорил журналистам, что банк планирует продать свою долю в «Пулково».
Развитие аэропорта в рамках ГЧП было организовано в две очереди. Вложения в первую очередь расширения «Пулково» (2010–2014 гг.) составили 1,2 млрд евро. В аэропорту было построено здание нового пассажирского терминала и отремонтирован исторический терминал, были возведены гостиница и бизнес-центр, крытые и открытые парковки, перроны, энергоцентр и другие объекты инфраструктуры.
Вторую очередь развития «Пулково» планировалось реализовать в три этапа. В рамках первого – фазы А – ориентировочно в 2027 г. планируется приступить к строительству перрона площадью 66 000 кв. м и пешеходной галереи к зданию исторического терминала. Фазы B и C, нацеленные на расширение инфраструктуры для международных рейсов и строительство нового терминала, были намечены на 2035–2041 гг. Сроки реализации этих фаз зависят от динамики пассажиропотока аэропорта.
В проектах реконструкции инфраструктуры аэропортов ключевую роль играет не столько само здание, сколько его внутренняя инженерная и технологическая начинка, говорит руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. Для аэропортов предъявляются повышенные требования к системам безопасности, связи, навигации, инженерии и управлению пассажиропотоками, поскольку речь идет об объектах массового пребывания людей, перечисляет он. Эти системы могут составлять до 80% совокупных затрат, указывает эксперт.
Как поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Денис Качкин, соглашение о развитии «Пулково» было заключено по региональному закону Санкт-Петербурга до принятия федерального законодательства о ГЧП. На него не распространяются многие федеральные ограничения – например, необходимость согласования с ФАС изменений отдельных условий соглашения, говорит эксперт. В то же время соглашение заключалось по итогам открытого конкурса, а его условия были утверждены постановлением правительства Санкт-Петербурга. При необходимости вносить правки потребуется именно в этот документ, продолжает Качкин. Согласование с федеральными органами может потребоваться, в случае если изменения затронут вопросы безопасности, относящиеся к федеральным полномочиям, добавляет эксперт.