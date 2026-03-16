Продажи мужской косметики растут быстрее женской второй год подряд

Продажи мужской косметики растут быстрее женской второй год подрядВпрочем, основным покупателем такой продукции все равно остается прекрасный пол
Общий оборот рынка косметики и парфюмерии по итогам 2025 г. достиг 1,2 трлн руб., по данным Альфа-банка. По словам отраслевого аналитика по потребительскому сектору финансовой организации Екатерины Тузиковой, этот показатель к предыдущему году вырос на 7–8%. Похожую цифру по объему продаж – 1,3 трлн руб. – называет и генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Правда, по его мнению, этот сегмент за год в деньгах увеличился гораздо сильнее – более чем на 15%. А вот в натуральном выражении реализация такой продукции, наоборот, снизилась на 2% до 3,9 млрд ед., по данным компании BusinesStat.
При этом продажи косметики и парфюмерии для мужчин в прошлом году росли опережающими темпами, указывают в Альфа-банке, не уточняя детали. Об этом же говорит и Бурмистров. По его данным, эта категория в 2025 г. прибавила 20% в рублях, тогда как женская – лишь 13%. Абсолютные цифры эксперт также не приводит. Но, по его словам, такая тенденция наблюдается уже второй год подряд. Он также добавляет, что в натуральном выражении мужской сегмент за это же время незначительно увеличился, а женский, напротив, сократился.