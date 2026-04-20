Парк грузовых вагонов на сети РЖД продолжает расти

На начало апреля 2026 г. численность парка грузовых вагонов на сети РЖД достигла 1,409 млн единиц против 1,405 млн на конец 2025 г. Об этом говорится в обзоре NEFT Research, который есть у «Ведомостей». Объем парка, отставленного от перевозок, стабилизировался на уровне 350 000–400 000 вагонов.