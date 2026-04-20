Бизнес

Парк грузовых вагонов на сети РЖД продолжает расти

Но пригодных для эксплуатации из них все меньше
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости
На начало апреля 2026 г. численность парка грузовых вагонов на сети РЖД достигла 1,409 млн единиц против 1,405 млн на конец 2025 г. Об этом говорится в обзоре NEFT Research, который есть у «Ведомостей». Объем парка, отставленного от перевозок, стабилизировался на уровне 350 000–400 000 вагонов.

Общий парк грузовых вагонов на сети РЖД продолжил расти и достиг 1,406 млн единиц, говорит представитель РЖД. За I квартал он увеличился на 3000 шт., в том числе поступило 10 600 новых вагонов, списано 7600. РЖД совместно с операторскими компаниями обеспечивает баланс парка грузовых вагонов, необходимых под погрузку заявляемых объемов груза, отметил собеседник.

