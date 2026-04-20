Посол Ирана заявил о «гибридном» механизме финансирования газопровода из России

Посол Ирана заявил о «гибридном» механизме финансирования газопровода из РоссииПривлекут российские компании с расчетами в нацвалютах, но рентабельность не ясна
Для финансирования проекта газопровода из России в Иран через Азербайджан будет применена «гибридная модель» финансирования с привлечением российских компаний и расчетом в нацвалютах. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали.
«Что касается финансирования и реализации проекта газопровода, наиболее вероятными моделями являются гибридные модели, т. е. участие крупных российских энергетических компаний наряду с двусторонними механизмами расчетов или использованием национальных валют», – сказал Джалали. Стоимость проекта он не назвал.
Судя по предложению «гибридного финансирования» с привлечением средств именно российских компаний, Иран не готов сам оплачивать строительство газопровода, говорит директор по проектам Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он убежден, что Тегеран не готов был тратить свои средства и до начала войны, а теперь, когда она идет уже почти два месяца, тем более ждет инвестиционного предложения от России.
«Официально будет, видимо, создано совместное предприятие, а все расчеты будут вестись в рублях и риалах», – говорит Белогорьев.
Впрочем, эксперт по энергетике Кирилл Родионов допускает, что «гибридный» все таки может подразумевать, что финансирование не будет строго односторонним, а, наоборот, будет кроме иранских привлекать средства компаний из России.
Говоря о реализации проекта газопровода, Джалали отметил, что, на апрель 2026 г. согласованный более чем годом ранее «азербайджанский маршрут является наиболее реалистичным и готовым вариантом для развития обменов и расширения газотранспортных мощностей» как «наиболее практичный и надежный вариант для развития ирано-российского газового сотрудничества в нынешней ситуации». В то же время, по словам посла, «с технической точки зрения возможны и альтернативные маршруты».
Иранские власти с 2023 г. заявляли о планах газового хаба совместно с Россией, Катаром и Туркменией. Решение о согласовании маршрута строительства газопровода из России в Иран через Азербайджан было обнародовано 17 января 2025 г. во время визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву.
Джалали в интервью «Ведомостям» также отметил, что по аналогии с другими проектами «генеральные подрядчики обычно выбираются из числа крупных инфраструктурных и энергетических компаний двух стран». В некоторых секторах «существует возможность использования региональных сторонних подрядчиков», добавил Джалали.
«Газпром» и National Iranian Gas Company в июне 2024 г. подписали стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран. Очевидно, «Газпром» будет основным участником проекта, говорит источник «Ведомостей», знакомый с ситуацией в области подготовки проекта с российской стороны.
Как заявил в январе 2025 г. российский президент Владимир Путин во время встречи с Пезешкианом и утверждения маршрута газопровода через Азербайджан в Иран, максимальная мощность магистрали должна составить 55 млрд куб. м в год. Потребность Ирана в газопроводе из-за текущей войны возросла в условиях высокой уязвимости внутренней инфраструктуры по добыче и переработке, стране требуются резервные источники газоснабжения, отмечает Белогорьев.
Но, даже если Россия профинансирует строительство, наиболее сложным будет согласование контрактной цены, продолжает он. «При субсидировании спроса на газ, которое царит в Иране, любой импорт газа заведомо убыточен. Иранцы вряд ли готовы предложить цену выше $120–150 за 1000 куб. м, а «Газпрому» вряд ли интересна цена ниже $200 за 1000 куб. м плюс тариф за транспортировку по новому газопроводу, чтобы вернуть инвестиции», – объясняет Белогорьев.
Долгосрочный расчет, по мнению эксперта, может быть на бартерный характер сделки, что означает формальное использование российского газа как источника для экспортных поставок. «Но иранский рынок с его низкой платежеспособностью России малоинтересен, а когда может начаться экспорт в Пакистан и начнется ли вообще, не ясно», – отмечает эксперт. А с учетом того, что в конце 2020-х гг. ожидается нормализация геополитической обстановки, у российских энергокомпаний приоритетом будут не поставки в Иран, заключает Родионов.