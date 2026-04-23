Росимущество выставило на продажу агрокомбинат «Тепличный»

Комплекс был создан еще в 1978 г. для выращивания овощей, цветов и семян. В начале 1990-х гг., как сообщала газета «Коммерсантъ», было принято решение о его приватизации. В 1994 г. комитет по управлению госимуществом Краснодарского края без согласия правительства России, Госкомимущества и Минсельхоза России утвердил план реорганизации предприятия в акционерное общество с передачей части бумаг работникам комбината. Позже практически 100% «Тепличного» перешло АО «Кубанские теплицы», его учредители в «СПАРК-Интерфаксе» не указаны. В 2024 г. Генпрокуратура попыталась оспорить приватизацию в краснодарском арбитраже, указав на незаконный вывод активов из государственной собственности. Ответчик тогда указывал, что агрокомбинат за 30 лет существенно увеличил объем активов, тем не менее суд поддержал позицию истца, решив, что предприятие подлежит возврату государству.