Росимущество выставило на продажу агрокомбинат «Тепличный»Ранее Генпрокуратура оспорила приватизацию предприятия, вернув его в государственную собственность
Краснодарский агрокомбинат «Тепличный» выставлен на продажу. Уведомление о проведении торгов на поиск инвестора на данный актив опубликовано на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги». Продавцом предприятия в документации указано Росимущество. Сам лот включает в себя 508,3 млн акций АО «Агрокомбинат «Тепличный», что соответствует 99,98% уставного капитала компании. Стартовая стоимость – 2,8 млрд руб. Торги пройдут в самом конце мая.
Комплекс был создан еще в 1978 г. для выращивания овощей, цветов и семян. В начале 1990-х гг., как сообщала газета «Коммерсантъ», было принято решение о его приватизации. В 1994 г. комитет по управлению госимуществом Краснодарского края без согласия правительства России, Госкомимущества и Минсельхоза России утвердил план реорганизации предприятия в акционерное общество с передачей части бумаг работникам комбината. Позже практически 100% «Тепличного» перешло АО «Кубанские теплицы», его учредители в «СПАРК-Интерфаксе» не указаны. В 2024 г. Генпрокуратура попыталась оспорить приватизацию в краснодарском арбитраже, указав на незаконный вывод активов из государственной собственности. Ответчик тогда указывал, что агрокомбинат за 30 лет существенно увеличил объем активов, тем не менее суд поддержал позицию истца, решив, что предприятие подлежит возврату государству.