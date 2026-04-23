Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX4 350,5+0,78%CNY Бирж.10,952-0,02%IMOEX2 761,64+0,14%RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%RGBITR785,45+0,43%
Главная / Бизнес /

Росимущество выставило на продажу агрокомбинат «Тепличный»

Ранее Генпрокуратура оспорила приватизацию предприятия, вернув его в государственную собственность
Валерия Кузьменко
Андрей Гордеев / Ведомости


Краснодарский агрокомбинат «Тепличный» выставлен на продажу. Уведомление о проведении торгов на поиск инвестора на данный актив опубликовано на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги». Продавцом предприятия в документации указано Росимущество. Сам лот включает в себя 508,3 млн акций АО «Агрокомбинат «Тепличный», что соответствует 99,98% уставного капитала компании. Стартовая стоимость – 2,8 млрд руб. Торги пройдут в самом конце мая.

Комплекс был создан еще в 1978 г. для выращивания овощей, цветов и семян. В начале 1990-х гг., как сообщала газета «Коммерсантъ», было принято решение о его приватизации. В 1994 г. комитет по управлению госимуществом Краснодарского края без согласия правительства России, Госкомимущества и Минсельхоза России утвердил план реорганизации предприятия в акционерное общество с передачей части бумаг работникам комбината. Позже практически 100% «Тепличного» перешло АО «Кубанские теплицы», его учредители в «СПАРК-Интерфаксе» не указаны. В 2024 г. Генпрокуратура попыталась оспорить приватизацию в краснодарском арбитраже, указав на незаконный вывод активов из государственной собственности. Ответчик тогда указывал, что агрокомбинат за 30 лет существенно увеличил объем активов, тем не менее суд поддержал позицию истца, решив, что предприятие подлежит возврату государству.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь