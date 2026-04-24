Комплекс по производству мяса птицы в Самарской области выставили на продажу

Строительство самого комплекса началось еще в 2013 г. Как следует из презентации проекта, его реализация должна была пройти в три этапа. В рамках первой очереди планировалось создать комбикормовый завод с элеватором на 77 000 т зерна, в рамках второй – инкубатор (на 52,7 млн яиц в год), площадку по откорму бройлеров на 108 корпусов, убойный завод с цехом глубокой переработки (на 10 500 голов в час). Третий этап – установка площадки ремонтного молодняка (предназначен для замены выбывшей птицы) на 12 корпусов и родительского стада на 33 здания. Но в 2020 г. возведение объектов было заморожено. В презентации проекта сказано, что комбикормовый завод сейчас готов на 14%, а элеватор – на 51%, объекты же второй очереди завершены лишь на 17–19%. Комплекс находится на стадии поиска инвесторов, говорится в лотовой документации. В 2025 г. Корпорация развития Самарской области уже пыталась продать «Евробиотех» на торгах за 3,6 млрд руб., но желающих купить данный актив не нашлось.