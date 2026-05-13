Экспортные цены на азотные удобрения в апреле выросли более чем на 20%

Экспортные цены на российские удобрения начали резко расти в марте 2026 г. на фоне вооруженного противостояния США и Израиля с Ираном, при этом наиболее существенно выросла стоимость азотных удобрений («Ведомости» писали об этом 19 марта). Рост котировок был вызван перебоями с поставками как самих удобрений, так и сырья для их производства (газа, аммиака и серы) из стран Ближнего Востока вследствие блокады Ормузского пролива.