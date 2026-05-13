В России создали собственную платформу идентификации беспилотников

Пользователи БАС регистрируют ее в единой государственной системе учета и идентификации, благодаря чему государство знает, кто является эксплуатантом, объясняет Чижов. В любой момент времени нужно суметь сопоставить дрон с тем, что хранится в системе учета, а этому служат трекеры, которые можно в любой момент проверить, говорит эксперт. Это и есть основной функционал: нужно знать, где находится, кто владелец и какой у нее статус, говорит он. По данным за декабрь 2025 г., более 1000 гражданских авиабеспилотников и пилотируемых воздушных судов массой до 15 т подключено к единой системе идентификации на базе «ЭРА-Глонасс», сообщал ТАСС.