В России создали собственную платформу идентификации беспилотников

В России создали собственную платформу идентификации беспилотниковВ разработку могли инвестировать сотни миллионов рублей, полагают эксперты
ГК «Элемент» и АО «Глонасс» разработали первую российскую доверенную платформу для идентификации гражданских беспилотников. Решение на отечественной электронной компонентной базе и средствах криптографической защиты станет частью системы удаленной идентификации беспилотных авиационных систем (БАС) на базе российской государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-Глонасс». В дальнейшем в нее будет интегрирован совместный программно-аппаратный комплекс (ПАК). Об этом «Ведомостям» рассказали представители компаний.
Совместная работа компаний ведется в целях выполнения части требований, утвержденных постановлением правительства об оснащении пилотируемых воздушных судов и БАС оборудованием удаленной идентификации. Постановление вступило в силу 1 марта 2026 г. Как уточнил представитель «Элемента», Минтранс и Росавиация курируют проект по идентификации БПЛА. Система идентификации гражданских авиабеспилотников будет интегрирована с платформой Росавиации.
«Ведомости» направили запросы в Росавиацию и Минтранс.
Представители компаний не раскрыли размер инвестиций в разработку. Объем инвестиций в подобную систему может исчисляться сотнями миллионов рублей, полагает генеральный директор компании «Сеть свободного сотрудничества» Иосиф Нургалиев. Основные затраты – это разработка ПО, серверной инфраструктуры, средств защиты данных и интеграция с государственными системами, считает он.
Технология не будет продаваться как отдельный продукт, она будет поставляться самим АО «Глонасс» как услуга для владельцев авиабеспилотников по договору с оператором, добавили представители компаний. При этом переговоры по поставке ПАКа для нужд других организаций уже ведутся, уточнили собеседники.
Этот ПАК создает виртуальный защищенный канал передачи данных между конечными устройствами и управляющим сервером, уточнил представитель ГК «Элемент». Он основан на микросхеме от НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ, входит в ГК «Элемент»). Представитель «Элемента» уточнил, что микросхема производится по заказу на «Микроне» (также входит в ГК «Элемент»), после чего НИИМЭ создает на ее основе средство криптографической защиты информации. Это единственная в стране микросхема первого уровня доверенности, которая разработана и произведена в России, заверил представитель «Элемента».
По словам представителя компании, решение позволит сделать использование авиабеспилотников более безопасным и удобным для идентификации. Формирование доверенной среды на основе госинформсистемы «ЭРА-Глонасс» с применением отечественных средств криптографии ускорит развитие и промышленное применение гражданской беспилотной авиации на территории России, добавил генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич. Благодаря платформе возможно будет обеспечить прозрачность использования БАС для ведомств на федеральном и региональном уровнях, что станет дополнительным инструментом смягчения вынужденных запретов на полеты, говорит он.
Данная разработка должна обеспечить прозрачность и безопасность полетов БАС, повысить их киберзащищенность, а в конечном итоге – позволить интегрировать дроны в воздушное пространство и смягчить или отменить региональные запреты на полеты, утверждает генеральный директор и основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов. Вместо тотального бана можно будет без проблем устанавливать зоны, где беспилотники смогут подниматься в небо легально, рассуждает он.
Сейчас экспериментально-правовые режимы (ЭПР) по дронам действуют лишь в 10 отдельных регионах. В мае 2025 г. Минтранс и Росавиация поддержали введение единого ЭПР для БАС по всей стране. Режим позволяет эксплуатировать БАС массой более 30 кг. Гражданские дроны совершили в 2025 г. почти вшестеро больше полетов по сравнению с 2024 г. – 120 022, писали «Ведомости» в мае 2026 г. Беспилотники использовались в логистике и авиационных работах – обработке сельскохозяйственных земель, мониторинге и аэрофотосъемке.
Решение, связанное с идентификацией БАС, – это функция государства, утверждает председатель совета директоров «Китоглава» Максим Чижов. По его словам, это не такая сложная с точки зрения функциональности система, как важен ее юридический статус: кому она принадлежит, в интересах кого собирает данные и проч. «Непонятно, как в таком случае будет работать поиск виновных, если с этой системой что-то произошло», – отметил он.
Пользователи БАС регистрируют ее в единой государственной системе учета и идентификации, благодаря чему государство знает, кто является эксплуатантом, объясняет Чижов. В любой момент времени нужно суметь сопоставить дрон с тем, что хранится в системе учета, а этому служат трекеры, которые можно в любой момент проверить, говорит эксперт. Это и есть основной функционал: нужно знать, где находится, кто владелец и какой у нее статус, говорит он. По данным за декабрь 2025 г., более 1000 гражданских авиабеспилотников и пилотируемых воздушных судов массой до 15 т подключено к единой системе идентификации на базе «ЭРА-Глонасс», сообщал ТАСС.
Та идентификация, которая сейчас существует в системе подачи планов полетов от Росавиации, – анахронизм, связанный с нанесением бортовых номеров краской, а не цифровая система учета, говорит Чижов. По сути, сейчас учетный номер присваивается на бумаге, в электронном виде, на «Госуслугах», а дальше его вручную краской необходимо нанести на борт, объяснил он.
Внедренные иностранные аналоги фокусируются на стандарте Remote ID (FAA, EASA), где дроны передают ID, позицию и данные внешнего пилота в реальном времени для безопасности и мониторинга, приводит пример Данилов. Это обязательно в США с 2023 г., а в ЕС с 2024 г., говорит он. Сейчас есть возможность использовать их модули и ПО и на российских дронах, подчеркнул он.
Из российских систем есть платформы по идентификации средств в воздушном пространстве, такие как «Небосвод», «Флай дрон», «ЦодБТС», говорит генеральный директор компании «Русдронопорт», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин. Но до ПАКа «Элемента» и АО «Глонасс» в России не было подходящих модулей, только ПО, добавил он.