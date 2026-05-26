Россияне увеличили траты на покупку посуды за границей почти на 20%Там более широкий ассортимент и низкие цены
В январе – апреле 2026 г. граждане России заказали за границей посуду на 3,5 млрд руб., сообщил «Ведомостям» председатель Совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров. По его словам, по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года данный показатель увеличился на 18%. Он также отмечает, что в аналогичном периоде 2025 г. динамика была более сдержанной – на уровне 14%.
Спрос на зарубежную посуду у россиян действительно растет, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. В CDEK.Shopping, к примеру, утверждают, что реализация кухонной утвари в январе – апреле увеличилась год к году в деньгах в пять раз. Представитель Wildberries и вовсе говорит, что продажи такой продукции за указанный период прибавили 120%. Абсолютные цифры эти компании не раскрывают. В CDEK.Shopping лишь добавляют, что средний чек покупки посуды на ее площадке за это время вырос на 15% до 18 800 руб., а число заказов увеличилось в четыре раза. В Ozon и Poizon на запросы «Ведомостей» не ответили.