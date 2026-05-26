Россияне увеличили траты на покупку посуды за границей почти на 20%

Спрос на зарубежную посуду у россиян действительно растет, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. В CDEK.Shopping, к примеру, утверждают, что реализация кухонной утвари в январе – апреле увеличилась год к году в деньгах в пять раз. Представитель Wildberries и вовсе говорит, что продажи такой продукции за указанный период прибавили 120%. Абсолютные цифры эти компании не раскрывают. В CDEK.Shopping лишь добавляют, что средний чек покупки посуды на ее площадке за это время вырос на 15% до 18 800 руб., а число заказов увеличилось в четыре раза. В Ozon и Poizon на запросы «Ведомостей» не ответили.