Покупка «О'кей» позволит «Ленте» получить почти 40% рынка гипермаркетов

Покупка «О'кей» позволит «Ленте» получить почти 40% рынка гипермаркетовПравда, этот формат постепенно теряет популярность
«Лента» выкупает 100% ООО «РБФ-Ритейл», оператора сети гипермаркетов «О'кей». Об этом сообщил сам ритейлер. Сделка будет безденежной, покупатель возьмет на себя долговые обязательства продавца. В периметр транзакции войдут 75 магазинов и четыре распределительных центра. При этом гипермаркеты перейдут к «Ленте» не напрямую. В декабре прошлого года владельцем ООО «РБФ-Ритейл» стала компания «Земун», занимающаяся поставками продуктов питания, напитков и табачной продукции для «Ленты». До этого 99% долей в ней принадлежали ООО «РБФ», по данным «СПАРК-Интерфакса». В настоящее время «Земун» контролирует 99% оператора сети, еще 1% принадлежит ООО «Бизнес Инвест». Бенефициаром последней является Евгений Морозов. О нем ничего не известно.
Использование промежуточной компании в подобных сделках – распространенная практика, считает руководитель практики банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова. По ее словам, такая структура могла потребоваться для отделения бизнеса гипермаркетов от остальных активов группы, поскольку сеть дискаунтеров «Да!» в периметр транзакции не вошла. Кроме того, покупка одной компании позволяет новому собственнику получить контроль сразу над всем бизнесом, не переоформляя по отдельности магазины, инфраструктуру и договоры, указывает она. Дополнительным фактором мог стать иностранный статус прежнего владельца – зарегистрированной в Люксембурге O'Key Group S.A., отмечает эксперт.
Важную роль сыграл и безденежный характер сделки, считает управляющий партнер адвокатского бюро a.t.Legal Николай Титов. По его мнению, такую конструкцию проще реализовать через покупку уже сформированной корпоративной структуры. При этом группа «О'кей» в последние годы активно инвестировала в развитие дискаунтеров «Да!», в том числе за счет заемных средств, уверяет инвестиционный банкир Илья Шумов. По его мнению, часть долга могла быть переведена на подразделение гипермаркетов. На конец 2025 г. общий объем заемных средств ООО «О'кей» составлял 55,3 млрд руб., а денежные средства и краткосрочные финансовые вложения — около 13,5 млрд руб., говорит он. Таким образом, «Лента» фактически принимает на себя чистый долг примерно в 42 млрд руб., что сопоставимо с оценкой бизнеса «О'кей», считает эксперт. Сеть «Да!», по его мнению, также могла представлять интерес для покупателя. Однако стороны, вероятно, не смогли договориться об оценке этого актива. Покупка же «О'кей» позволит «Ленте» увеличить выручку примерно на 14% и существенно нарастить долю в сегменте гипермаркетов, заключает Шумов.
В самой компании связывают сделку с планами по дальнейшему росту бизнеса. Как говорится в сообщении «Ленты», покупка является «важным шагом» в реализации стратегии, которая предусматривает увеличение выручки до 2,2 трлн руб. к 2028 г. По итогам 2025 г. этот показатель составил 1,1 трлн руб., EBITDA – 83,7 млрд руб., а чистая прибыль – 38,2 млрд руб. С учетом приобретения «О'кей» выручка «Ленты» сможет составить около 1,5 трлн руб. по итогам 2026 г., считает Шумов. По его мнению, достижение цели в 2,2 трлн руб. к 2028 г. выглядит реалистично, хотя добиться этого исключительно за счет органического роста вряд ли удастся. Вопросы «Ведомостей» представители «Ленты» оставили без комментариев. Так же поступили и в «О'кей».
После сделки доля «Ленты» в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%, говорится в сообщении последней. По данным «Infoline-аналитики», в I квартале 2026 г. она занимала лишь 33,2% данного рынка, при этом по итогам трех месяцев этот показатель увеличился на 3,1 п. п. Доля «О'кей», напротив, сократилась на 0,3 п. п. до 8,3%. Сам формат в последние годы сталкивается с серьезными трудностями, отмечает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, потребители все чаще отказываются от крупных закупок в пользу супермаркетов, дискаунтеров и магазинов у дома, а дополнительное давление оказывает развитие онлайн-торговли. В результате в I квартале 2026 г. доля гипермаркетов в розничном товарообороте продовольственных товаров снизилась на 0,5 п. п. до 5,4%, а продажи в формате выросли лишь на 0,1% в денежном выражении, говорит Бурмистров. При этом «Гипер Лента», по данным «Infoline-аналитики», чувствует себя лучше. В I квартале 2026 г. выручка этой сети выросла на 9,7%.
Большинство гипермаркетов «О'кей» до конца 2026 г. планируется переименовать в «Гипер Ленту», указано в сообщении. По мнению Бурмистрова, это позволит ритейлеру значительно увеличить выручку с квадратного метра и нарастить EBITDA приобретенных объектов за счет синергии в закупках, логистике и IT, а также обновления ценностного и ценового предложения для клиентов. Так же считает и основатель Telegram-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин. Основная задача «Ленты» будет заключаться в оптимизации ассортимента и ценообразования, рассуждает он. Формат классического гипермаркета уже не пользуется тем спросом, который был в начале 2000-х гг., поэтому «О'кей» в прежнем виде рано или поздно все равно пришлось бы менять стратегию развития, резюмирует он. Лачугин напоминает, что в последние годы сеть стагнировала, несмотря на попытки обновления форматов выкладки товаров и улучшения покупательского опыта. Ее операционные показатели также были далеки от эффективных, считает эксперт. По итогам 2025 г. выручка сети составила 143,2 млрд руб., а чистый убыток достиг 6,53 млрд руб., увеличившись год к году в 11,4 раза.
Эта покупка также укладывается в общий тренд на консолидацию российского ритейла, добавляет основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Впрочем, по ее словам, возможности для новых крупных поглощений постепенно сокращаются, поскольку на рынке все меньше игроков. Сама «Лента» является одним из наиболее активных участников консолидации рынка: за последние несколько лет она приобрела сервис доставки «Утконос», сеть «Монетка», дрогери-сеть «Улыбка радуги», а также российский бизнес OBI.