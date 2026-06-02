Покупка «О'кей» позволит «Ленте» получить почти 40% рынка гипермаркетов

После сделки доля «Ленты» в сегменте гипермаркетов вырастет до 39%, говорится в сообщении последней. По данным «Infoline-аналитики», в I квартале 2026 г. она занимала лишь 33,2% данного рынка, при этом по итогам трех месяцев этот показатель увеличился на 3,1 п. п. Доля «О'кей», напротив, сократилась на 0,3 п. п. до 8,3%. Сам формат в последние годы сталкивается с серьезными трудностями, отмечает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, потребители все чаще отказываются от крупных закупок в пользу супермаркетов, дискаунтеров и магазинов у дома, а дополнительное давление оказывает развитие онлайн-торговли. В результате в I квартале 2026 г. доля гипермаркетов в розничном товарообороте продовольственных товаров снизилась на 0,5 п. п. до 5,4%, а продажи в формате выросли лишь на 0,1% в денежном выражении, говорит Бурмистров. При этом «Гипер Лента», по данным «Infoline-аналитики», чувствует себя лучше. В I квартале 2026 г. выручка этой сети выросла на 9,7%.