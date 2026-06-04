Производитель косметики Mixit начинает продавать одежду

Основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский также считает, что у проекта есть хорошие перспективы при условии, что Mixit сможет предложить покупателям сопоставимые с брендами масс-маркета цены, качество и креативную составляющую. Впрочем, наибольшие шансы на успех эксперт видит именно в онлайн-канале. А вот на открытие собственных магазинов одежды у компании, по его мнению, может не хватить ресурсов – по крайней мере до тех пор, пока ассортиментная матрица не будет полностью сформирована, а производство не выйдет на необходимые объемы. В самой Mixit уточнили, что пока продажи новой линейки планируются исключительно онлайн.