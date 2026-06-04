Производитель косметики Mixit начинает продавать одежду

Производитель косметики Mixit начинает продавать одеждуВ России наметился тренд на выход брендов в смежные категории
Косметический бренд Mixit выходит на рынок одежды. Компания 25 мая подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Mixit Wear по 25-у классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который предполагает выпуск одежды, обуви и головных уборов, говорится в материалах ведомства. Представитель Mixit подтвердил, что бренд запускает собственное fashion-направление. Первую продукцию под этой данной маркой компания планирует начать продавать уже в конце июня. Речь идет о худи, брюках, леггинсах, велосипедках, топах, футболках, платьях и лонгсливах. Это будет лимитированная партия, говорит собеседник «Ведомостей». Он уточняет, что под развитие нового направления уже сформирована отдельная команда.
Инвестиции в проект в компании не раскрывают. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает вложения в 100–150 млн руб., но только если речь идет о полноценной линейке одежды. Если же речь идет о тестировании спроса через онлайн-продажи и маркетплейсы, то затраты будут на уровне 40–50 млн руб., утверждает он. По оценке Бурмистрова, около 60% инвестиций, вероятно, пойдут на первую партию продукции и оборотный капитал, еще 10–15% – на разработку лекал, создание образцов, работу технологов и формирование команды. А оставшиеся 20–25% – на IT-инфраструктуру, создание контента, продвижение, сотрудничество с блогерами и оформление витрин на сайте и маркетплейсах. Если же пилот окажется успешным и компания решит масштабировать направление, общий объем вложений может превысить 200 млн руб., констатирует эксперт.
Расширение ассортимента за счет брендированной продукции – популярный шаг для крупных компаний, говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Если говорить об удачных примерах, наиболее успешный и масштабный – это кейс Faberlic, рассказывает руководитель отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая. Этот ритейлер начинал как косметический бренд, но со временем удачно расширил ассортимент одеждой, бельем, обувью и аксессуарами, напоминает она. Правда, по ее словам, других сопоставимых по масштабу примеров перехода от косметики к одежде на российском рынке пока немного. Впрочем, продолжает она, тренд на выход брендов за пределы основной категории все равно хорошо заметен. Так, 12 Storeez начал продавать сумки, аксессуары и товары для дома.
Еще один пример – Sela, добавляет Прилуцкая: ритейлер активно развивает направление Sela Home, которое постепенно превращается в самостоятельный бизнес. По ее словам, расширение смежных категорий работает тогда, когда оно органично вписывается в позиционирование бренда и ожидания покупателей. В пользу проекта, по мнению Бурмистрова, играет уже сформировавшаяся аудитория Mixit, которой может быть интересна не только косметика, но и одежда этой марки. Кроме того, у компании сильные позиции в онлайне и налажены выгодные условия работы с крупнейшими маркетплейсами, указывает он.
Основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский также считает, что у проекта есть хорошие перспективы при условии, что Mixit сможет предложить покупателям сопоставимые с брендами масс-маркета цены, качество и креативную составляющую. Впрочем, наибольшие шансы на успех эксперт видит именно в онлайн-канале. А вот на открытие собственных магазинов одежды у компании, по его мнению, может не хватить ресурсов – по крайней мере до тех пор, пока ассортиментная матрица не будет полностью сформирована, а производство не выйдет на необходимые объемы. В самой Mixit уточнили, что пока продажи новой линейки планируются исключительно онлайн.
Отдельно стоит учитывать, что стратегии российских брендов не всегда имеют достаточный запас прочности на случай изменения внешних условий, рассуждает Войцеховский. Поэтому объективно оценить, насколько успешным окажется новый проект Mixit, получится только после запуска и появления первых результатов, резюмирует эксперт. По данным СПАРК, в 2025 г. выручка ООО «УК Миксит» выросла на 76,8% до 616,8 млн руб., а чистая прибыль составила 14,6 млн руб. против убытка годом ранее. Прибыль от продаж увеличилась почти в 27 раз и превысила 114 млн руб.