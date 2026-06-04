Объем экспресс-доставки из-за рубежа увеличился в 3,5 раза

Объем экспресс-доставки из-за рубежа увеличился в 3,5 разаТрансграничная электронная торговля продолжает развиваться на фоне роста бизнеса маркетплейсов и числа зарубежных заказов
Количество экспресс-отправлений в сегменте трансграничной электронной торговли в январе – апреле 2026 г. увеличилось год к году в 3,5 раза. Об этом на сессии ПМЭФа заявила заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Татьяна Меркушева. Абсолютные данные она не озвучила.
По ее словам, тенденция к ускоренному росту международных онлайн-покупок сохраняется второй год подряд. В 2025 г. объем экспресс-грузов прибавил почти 300%, а сумма таможенных платежей увеличилась почти втрое. За первые четыре месяца 2026 г. количество отправлений выросло еще в 3,5 раза год к году, тогда как объем начисленных платежей – примерно в два раза.
При этом сегмент международных почтовых отправлений остается относительно стабильным и сохраняется примерно на уровне 2024 г., отметила Меркушева. Сейчас товары трансграничной электронной торговли поступают в Россию либо в формате международных почтовых отправлений, либо как экспресс-грузы. Для обеих категорий уже используются электронное декларирование и автоматизированные процедуры оформления.
По данным ФТС, сегодня в сегменте экспресс-доставки работают 19 участников внешнеэкономической деятельности, а в сегменте почтовых отправлений – «Почта России». Основным ограничением дальнейшего развития электронной торговли в службе назвали недостаточный уровень цифровизации отдельных процессов таможенного администрирования.
Развитие трансграничной торговли фиксируют и участники рынка. По данным отраслевых исследований, оборот трансграничной онлайн-торговли в России в 2025 г. увеличился на 20–30%, а число зарубежных заказов выросло примерно на треть, писал «Коммерсантъ» в феврале 2026 г. Основным драйвером остается импорт из Китая. Отдельно на сессии представители ФТС напомнили, что с вступлением в силу новых норм Таможенного кодекса ЕАЭС товары электронной торговли будут выделены в отдельную категорию, для которой планируется использовать специальную таможенную декларацию и порядок администрирования.