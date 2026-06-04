Объем экспресс-доставки из-за рубежа увеличился в 3,5 раза

По ее словам, тенденция к ускоренному росту международных онлайн-покупок сохраняется второй год подряд. В 2025 г. объем экспресс-грузов прибавил почти 300%, а сумма таможенных платежей увеличилась почти втрое. За первые четыре месяца 2026 г. количество отправлений выросло еще в 3,5 раза год к году, тогда как объем начисленных платежей – примерно в два раза.