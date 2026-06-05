Сеть PanClub закрыла почти все свои магазины

Сеть PanClub закрыла почти все свои магазиныЭтому предшествовало банкротство компании
Ювелирная мультибрендовая сеть PanClub (ранее Pandora) за последние полгода закрыла практически все розничные точки в России. Если в ноябре 2025 г. у нее оставался 21 магазин, то, как следует из информации на ее сайте, к июню их число сократилось до двух. Они расположены в торгово-развлекательных центрах «Галерея» в Санкт-Петербурге и «Авиапарк» на Ходынском поле в Москве. Директор отдела аренды АО «ТВК «Авиапарк» Дина Постоленко сообщила, что ритейлер пока не уведомлял о планах прекратить работу в данном комплексе. В «Галерее» на запрос «Ведомостей» не ответили. Ранее объекты PanClub были представлены также в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске. В самой сети комментарий не предоставили.
Официальным дистрибутором датской Pandora в России выступало АО «Панклуб», контролируемое структурами Сбербанка. После ухода зарубежного бренда с локального рынка компания переформатировала бизнес в мультибрендовую сеть PanClub. Магазины под такими вывесками появились в апреле 2023 г. Помимо украшений Pandora она продавала также продукцию еще примерно 15 ювелирных марок, включая Fresh, The Reason, Secrets, LunaLu и Sumei. В апреле 2025 г. Арбитражный суд Москвы признал АО «Панклуб» банкротом. Запрос в Сбербанк остался без ответа.