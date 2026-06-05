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Сеть PanClub закрыла почти все свои магазины

Этому предшествовало банкротство компании
Ведомости
Артем Геодакян / ТАСС
Артем Геодакян / ТАСС

Ювелирная мультибрендовая сеть PanClub (ранее Pandora) за последние полгода закрыла практически все розничные точки в России. Если в ноябре 2025 г. у нее оставался 21 магазин, то, как следует из информации на ее сайте, к июню их число сократилось до двух. Они расположены в торгово-развлекательных центрах «Галерея» в Санкт-Петербурге и «Авиапарк» на Ходынском поле в Москве. Директор отдела аренды АО «ТВК «Авиапарк» Дина Постоленко сообщила, что ритейлер пока не уведомлял о планах прекратить работу в данном комплексе. В «Галерее» на запрос «Ведомостей» не ответили. Ранее объекты PanClub были представлены также в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске. В самой сети комментарий не предоставили.

Официальным дистрибутором датской Pandora в России выступало АО «Панклуб», контролируемое структурами Сбербанка. После ухода зарубежного бренда с локального рынка компания переформатировала бизнес в мультибрендовую сеть PanClub. Магазины под такими вывесками появились в апреле 2023 г. Помимо украшений Pandora она продавала также продукцию еще примерно 15 ювелирных марок, включая Fresh, The Reason, Secrets, LunaLu и Sumei. В апреле 2025 г. Арбитражный суд Москвы признал АО «Панклуб» банкротом. Запрос в Сбербанк остался без ответа.

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