Сеть PanClub закрыла почти все свои магазины

Ювелирная мультибрендовая сеть PanClub (ранее Pandora) за последние полгода закрыла практически все розничные точки в России. Если в ноябре 2025 г. у нее оставался 21 магазин, то, как следует из информации на ее сайте, к июню их число сократилось до двух. Они расположены в торгово-развлекательных центрах «Галерея» в Санкт-Петербурге и «Авиапарк» на Ходынском поле в Москве. Директор отдела аренды АО «ТВК «Авиапарк» Дина Постоленко сообщила, что ритейлер пока не уведомлял о планах прекратить работу в данном комплексе. В «Галерее» на запрос «Ведомостей» не ответили. Ранее объекты PanClub были представлены также в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске. В самой сети комментарий не предоставили.