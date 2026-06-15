Снижение спроса и дорогие кредиты ударили по выпуску мороженого

Снижение спроса и дорогие кредиты ударили по выпуску мороженогоОтрасль рассчитывает восстановить производство за счет летней жары
Российская отрасль мороженого после рекордного 2024 года столкнулась со спадом производства: в 2025 г. выпуск, по данным Росстата, снизился на 7,5% до 517 000 т. Падение продолжилось и в текущем году. В I квартале 2026 г. оно составило 12–15% год к году, следует из данных Союза мороженщиков России. Схожие цифры у аналитического центра Milknews, где за тот же период фиксируют снижение на 12,3% до 108 400 т. По итогам четырех месяцев спад замедлился до 9%, а объем производства составил 165 600 т. Такие оценки привела «Ведомостям» заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.
Игроки отрасли формируют запасы готовой продукции к началу высокого сезона в мае. По словам Уткиной, в 2026 г. из-за дорогих кредитов компании снижали объемы создаваемых резервов и частично сужали продуктовые линейки в пользу самых востребованных позиций. На сокращение выпуска повлиял и уход с рынка крупного игрока, добавила она. Акционеры алтайского производителя АО «Русский холод» 28 мая начали ликвидацию компании, по данным портала «Федресурс». В 2025 г. «Русский холод» занимал 10-ю позицию в рейтинге Национального союза производителей молока (Союзмолоко) с объемом выпуска 15 000 т.