Снижение спроса и дорогие кредиты ударили по выпуску мороженого

Российская отрасль мороженого после рекордного 2024 года столкнулась со спадом производства: в 2025 г. выпуск, по данным Росстата, снизился на 7,5% до 517 000 т. Падение продолжилось и в текущем году. В I квартале 2026 г. оно составило 12–15% год к году, следует из данных Союза мороженщиков России. Схожие цифры у аналитического центра Milknews, где за тот же период фиксируют снижение на 12,3% до 108 400 т. По итогам четырех месяцев спад замедлился до 9%, а объем производства составил 165 600 т. Такие оценки привела «Ведомостям» заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.