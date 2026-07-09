Tekta Group построит рядом с Ростокинским акведуком премиальный жилой комплекс

Девелопер Tekta Group выкупил у входящей в ГК ПИК компании Forma площадку на 3,39 га рядом с Ростокинским акведуком на улице Касаткина на северо-востоке Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки. В ПИК на запрос не ответили, но представитель Tekta Group эту информацию подтвердил. По его словам, на этом участке застройщик планирует возвести премиальный жилой квартал.