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Tekta Group построит рядом с Ростокинским акведуком премиальный жилой комплекс

Девелопер выкупил у ГК ПИК еще одну площадку в Москве
Диана Качур
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Девелопер Tekta Group выкупил у входящей в ГК ПИК компании Forma площадку на 3,39 га рядом с Ростокинским акведуком на улице Касаткина на северо-востоке Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки. В ПИК на запрос не ответили, но представитель Tekta Group эту информацию подтвердил. По его словам, на этом участке застройщик планирует возвести премиальный жилой квартал.

Ранее градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила там около 100 000 кв. м недвижимости, из которых 92 000 кв. м – жилье. В Tekta Group, впрочем, уточняют, что общая площадь квартир составит 51 630 кв. м. Кроме того, на территории комплекса появится коммерческая инфраструктура, включая объекты ритейла.  

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