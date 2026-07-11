Разными путями: как карьера Алексея Путилова стала зеркалом эпохи

В дневнике французского посла Мориса Палеолога есть запись его беседы с Путиловым, состоявшейся в июне 1915 г. Прогнозы финансиста были крайне пессимистичными. «Дни царской власти, – говорил он, – сочтены. Она погибла, погибла безвозвратно… Сигнал к революции дадут, вероятно, буржуазные слои, интеллигенты, кадеты, думая этим спасти Россию. Но от буржуазной революции мы тотчас перейдем к революции рабочей, а немного спустя – к революции крестьянской... Тогда начнется ужасающая анархия, бесконечная анархия, анархия на десять лет... Мы увидим вновь времена Пугачева, а может быть, еще худшие».