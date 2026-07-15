Главные заявления Новака о снабжении топливом аграриев и торговых сетей

Главные заявления Новака о снабжении топливом аграриев и торговых сетейВласти видят наполнение рынка дизелем после запрета на экспорт
Вице-премьер Александр Новак по итогам штаба по ситуации на топливном рынке сообщил, что власти предметно рассмотрели снабжение дизелем аграриев и обеспечат приоритетную заправку транспорта торговых сетей. Он также заявил, что внутренний рынок наполняется топливом после введения полного запрета на экспорт дизеля. «Ведомости» собрали основные тезисы интервью вице-премьера ИС «Вести».
Поддержка сельхозпроизводителей
Основной темой штаба стало снабжение сельхозпроизводителей дизельным топливом, особенно в регионах, где уже идет активная уборочная кампания. В обсуждении участвовали губернаторы, крупные агрохолдинги и торговые сети. По словам Новака, даны поручения в рамках сформированных балансовых заданий.
«Даны соответствующие поручения в рамках тех балансовых заданий, которые сформированы по поставкам дизеля в конкретные регионы и на конкретные нефтебазы», – сообщил он.
По его словам, поручения касаются поставок дизеля и для конкретных крупных агрохолдингов.
Приоритет для торговых сетей
Отдельное внимание на совещании уделили заправке автотранспорта, обеспечивающего поставки продуктов питания крупных коммерческих сетей. Принято решение о приоритетном порядке снабжения таких перевозчиков. Новак пояснил, что это важно для сохранности продуктов и сдерживания роста затрат, чтобы издержки не закладывались в конечную цену товаров.
«Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось», – добавил он.
Ситуация на рынке после запрета экспорта
Вице-премьер заявил, что после введения на прошлой неделе полного запрета на экспорт дизельного топлива внутренний рынок им наполняется и обеспечен.
«Будут все необходимые объемы поставлены в регионы для того, чтобы обеспечить уборочные работы сельхозтоваропроизводителей», – заявил Новак.
8 июля президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное ситуации с топливом. Новак доложил главе государства о мерах по стабилизации ситуации на рынке, в том числе о введении полного запрета на экспорт дизеля. 10 июля Новак признал, что на российском рынке сложился дефицит топлива, так как НПЗ частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА.