Продажи горячих напитков у ритейлеров выросли за год почти в два раза

Крупнейшие федеральные сети в 2025 г. продали 67 млн л горячих напитков на 19 млрд руб., подсчитала аналитическая компания NTech. По ее данным, общий объем реализации такой продукции по сравнению с предыдущим годом прибавил 86% в натуральном выражении и 117% в денежном. Там также уточняют, что данная категория растет двузначными темпами второй год подряд. В 2024 г. продажи горячих напитков выросли на 109 и 92% соответственно. Более того, эта тенденция сохранилась и в I квартале этого года. Реализация таких товаров за три месяца увеличилась год к году на 92% (до 20 млн л) и 98% (до 6 млрд руб.). Речь идет преимущественно о готовом кофе: по данным NTech, на него пришлось 94% продаж данной категории. Доля чая составила лишь 4%, остальное – какао, горячий шоколад и проч.