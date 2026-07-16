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Главная / Бизнес /

Продажи горячих напитков у ритейлеров выросли за год почти в два раза

Россияне из-за экономии все чаще покупают их в сетях, а не в кофейнях
Линда Журавлева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Крупнейшие федеральные сети в 2025 г. продали 67 млн л горячих напитков на 19 млрд руб., подсчитала аналитическая компания NTech. По ее данным, общий объем реализации такой продукции по сравнению с предыдущим годом прибавил 86% в натуральном выражении и 117% в денежном. Там также уточняют, что данная категория растет двузначными темпами второй год подряд. В 2024 г. продажи горячих напитков выросли на 109 и 92% соответственно. Более того, эта тенденция сохранилась и в I квартале этого года. Реализация таких товаров за три месяца увеличилась год к году на 92% (до 20 млн л) и 98% (до 6 млрд руб.). Речь идет преимущественно о готовом кофе: по данным NTech, на него пришлось 94% продаж данной категории. Доля чая составила лишь 4%, остальное – какао, горячий шоколад и проч.

Спрос на горячие напитки в сетях действительно растет, подтверждают опрошенные «Ведомостями» ритейлеры. К примеру, в «Азбуке вкуса» утверждают, что реализация такой продукции каждый год стабильно увеличивается более чем на 20%. Абсолютные цифры там не называют. Лучше всего действительно продается кофе – на него приходится около 80% объема, остальное – чай, какао и сезонные напитки, добавляет собеседник «Ведомостей».

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