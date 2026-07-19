Как Совфед рассматривал закон о модернизации «Почты России»Он предусматривает создание единой электронной почтовой системы и расширение перечня услуг отделений
Совет Федерации 17 июля одобрил закон о модернизации «Почты России», который предусматривает создание единой электронной почтовой системы, расширение перечня услуг отделений организации и новые источники доходов для нее. Правда, сенаторы решили оставить реализацию документа на мониторинге, поскольку многие его положения потребуют дополнительной доработки и принятия почти трех десятков подзаконных актов. Сам закон вступит в силу с 1 марта 2027 г., за исключением отдельных положений.
Через «Почту России» органы власти, Банк России, государственные компании и компании с госучастием более 50% смогут направлять юридически значимые сообщения, сообщил при представлении документа зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков. По его словам, если электронная доставка окажется невозможной, документы будут направляться на бумаге. Кроме того, Минцифры создаст на базе портала Госуслуг цифровые почтовые ящики для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Для первых пользование системой будет бесплатным, однако могут взиматься средства за отправку сообщений. Для бизнеса, за исключением госструктур и ряда других организаций, вводится ежемесячная абонентская плата. Ее размер определит правительство.
Закон также предусматривает возможность получения государственных и муниципальных услуг непосредственно в почтовых отделениях, перевода платежных документов за ЖКХ в электронный формат через Госуслуги с сохранением бумажной альтернативы, а также предоставление «Почте России» ряда дополнительных полномочий и источников дохода. В частности, у компании будет исключительное право на продажу государственных знаков почтовой оплаты, она сможет размещать рекламу на платежных квитанциях, принимать оплату ЖКУ без комиссии банков и доставлять регистрируемые письма государственных органов и госкомпаний.
Выступая перед сенаторами, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко назвал закон прежде всего документом о модернизации «Почты России». По его словам, сегодня компания – стратегическая инфраструктура, а не коммерческое предприятие: она объединяет более 38 000 отделений, свыше 70% из которых расположены в малонаселенных и труднодоступных территориях. Через почтовую сеть более 10 млн человек получают пенсии и социальные выплаты, а свыше 30 000 отделений уже используются как пункты выдачи заказов маркетплейсов.
Григоренко отметил, что закон строится по трем направлениям, включая развитие цифровых сервисов, расширение перечня услуг, оказываемых в почтовых отделениях, и изменение регулирования, которое позволит «Почте России» работать более гибко и сократить издержки. При этом он подчеркнул, что бумажный формат взаимодействия сохранится для всех, кто предпочтет пользоваться традиционной почтой.
Во время обсуждения сенаторы подняли вопрос о финансовом положении компании. Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков сообщил, что к 2022 г. долг компании превышал 135 млрд руб., сейчас он сократился менее чем до 130 млрд руб. Однако из-за высокой ключевой ставки только на обслуживание задолженности ежегодно уходит около 20 млрд руб. Эти средства, по его словам, могли бы быть направлены на модернизацию отделений и повышение зарплат сотрудников.
Отдельная дискуссия была посвящена состоянию почтовой сети в регионах. Волков сообщил, что ранее по стране были закрыты более 5000 отделений, однако работа уже более 2000 из них восстановлена. Основными причинами закрытия он назвал неудовлетворительное состояние помещений и нехватку кадров из-за низкой оплаты труда. По его словам, за последние три года зарплаты работников основного производства выросли почти на 50%, однако этого пока недостаточно.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь выступила против закрытия сельских почтовых отделений. Она предложила проработать механизм, при котором такие решения будут приниматься только по согласованию с губернаторами, а также поручила профильному комитету продолжить работу с регионами по переводу почтовых отделений в муниципальные помещения вместо дорогостоящего ремонта старых зданий.
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Шохин сообщил, что по итогам инвентаризации более 24 000 почтовых помещений нуждаются в ремонте, из них свыше 15 000 — в капитальном. По его словам, уже 169 отделений переведены в здания муниципальной инфраструктуры, еще 86 находятся в процессе переезда, а всего до конца года планируется перевести не менее 3000 отделений. По оценке комитета, это позволит сэкономить «Почте России» 10–15 млрд руб.
Еще одной темой обсуждения стала работа почтовой службы в присоединенных территориях. Представитель Минцифры Иван Лебедев объяснил отсутствие там подразделений «Почты России» риском международных санкций, поскольку компания остается членом Всемирного почтового союза. Матвиенко сочла такие объяснения недостаточными и поручила министерству представить к осенней сессии Совета Федерации конкретную дорожную карту по решению этого вопроса.
Первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев подчеркнул, что дополнительные доходы «Почты России» от новых услуг должны направляться на модернизацию инфраструктуры, прежде всего сельских и труднодоступных отделений, а также на повышение качества сервиса, а не на увеличение штата и вознаграждений топ-менеджмента.
Первый зампред комитета по бюджету Николай Журавлев добавил, что для реализации закона потребуется принять 27 подзаконных нормативных актов. По его словам, Совет Федерации намерен контролировать не только исполнение самого закона, но и подготовку всей необходимой нормативной базы, а также следить за тем, чтобы дополнительные доходы действительно направлялись на финансовое оздоровление компании, модернизацию отделений и повышение зарплат почтальонов.
В аппарате Григоренко сообщили, что подзаконная база к закону будет приниматься в два этапа. Первый пакет документов, регулирующий работу электронной почтовой системы, изменения правил оказания услуг почтовой связи и режимы работы отделений, планируется утвердить в ноябре 2026 г. Они вступят в силу одновременно с законом — 1 марта 2027 г. Второй пакет, который определит порядок использования цифровых почтовых ящиков и направления платежных документов за ЖКУ, примут в мае следующего года, а его положения должны заработать с 1 сентября 2027 г.
В аппарате Григоренко также сообщили, что правительство завершает согласование экономической модели использования цифровых почтовых ящиков для бизнеса, параметры которой будут закреплены отдельными актами. Кроме того, совместно с федеральными органами власти и бизнесом продолжается работа над вторым пакетом мер поддержки «Почты России», однако его содержание пока не раскрывается.