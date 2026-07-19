Как Совфед рассматривал закон о модернизации «Почты России»

Через «Почту России» органы власти, Банк России, государственные компании и компании с госучастием более 50% смогут направлять юридически значимые сообщения, сообщил при представлении документа зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков. По его словам, если электронная доставка окажется невозможной, документы будут направляться на бумаге. Кроме того, Минцифры создаст на базе портала Госуслуг цифровые почтовые ящики для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Для первых пользование системой будет бесплатным, однако могут взиматься средства за отправку сообщений. Для бизнеса, за исключением госструктур и ряда других организаций, вводится ежемесячная абонентская плата. Ее размер определит правительство.