Госдума приняла закон об «оздоровлении» «Почты России»

В конце июня Госдума приняла проект об «оздоровлении» «Почты России» в первом чтении. Министр цифрового развития Максут Шадаев во время рассмотрения законопроекта комитетом нижней палаты по информполитике отметил, что деятельность «Почты России» убыточна и убыток продолжает расти. Министр уточнил, что это связано с несколькими факторами. Так, с 2022 г. объем трансграничных посылок, которые осуществлялись через «Почту», упал в 2 раза.