Госдума приняла закон об «оздоровлении» «Почты России»
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном, чтении закон, который подразумевает проведение модернизации «Почты России», в том числе планируется создание электронной почтовой системы, отмена банковской комиссии за прием коммунальных платежей и другие изменения. Документ размещен в думской базе.
Электронная почтовая система, согласно тексту закона, будет использоваться для приема и доставки юридически значимых сообщений. Бизнес будет получать от госорганов, Центробанка, компаний с госучастием уведомления, извещения и требования через личный кабинет на портале «Госуслуги».
Кроме того, «Почта России» получит возможность поручать часть технологических операций другим операторам, компаниям и ИП. Это не коснется доставки и выдачи пенсий и пособий. При этом регистрируемые письма от госорганов будут доставляться только организациями федеральной почтовой связи.
В конце июня Госдума приняла проект об «оздоровлении» «Почты России» в первом чтении. Министр цифрового развития Максут Шадаев во время рассмотрения законопроекта комитетом нижней палаты по информполитике отметил, что деятельность «Почты России» убыточна и убыток продолжает расти. Министр уточнил, что это связано с несколькими факторами. Так, с 2022 г. объем трансграничных посылок, которые осуществлялись через «Почту», упал в 2 раза.