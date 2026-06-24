Госдума в первом чтении поддержала проект «оздоровления» «Почты России»Предлагаемые меры призваны сократить затраты и обеспечить новые источники дохода
Госдума на заседании 23 июня одобрила в первом чтении законопроект о модернизации «Почты России» в первом чтении. Проект состоит из трех блоков, которые предполагают расширение перечня услуг «Почты», ускорение цифровизации почтовых сервисов и изменение правил доставки отдельных видов корреспонденции. Комитет Госдумы по информполитике утром того же дня рекомендовал принять законопроект, но предложил учесть высказанные депутатами замечания при его подготовке ко второму чтению.
Почему потребовался законопроект
Министр цифрового развития Максут Шадаев во время рассмотрения законопроекта комитетом Госдумы по информполитике отметил, что деятельность «Почты России» убыточна и убыток продолжает расти. Министр уточнил, что это связано с несколькими факторами. Так, с 2022 г. объем трансграничных посылок, которые осуществлялись через «Почту», упал в 2 раза.
Кроме того, маркетплейсы выстроили большую параллельную сеть пунктов выдачи заказов и доставки посылок. Условно в 2020 г. их [пунктов выдачи] было 30 000, сейчас уже в 10 раз больше – и это, естественно, влияет на доставку посылок через «Почту России»», посетовал он.
В апреле 2025 г. Счетная палата сообщила о системных проблемах в деятельности государственного АО «Почта России», среди которых неэффективное управление, убытки и невыполнение поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в России. Это следовало из результатов аудита использования средств, выделенных обществу в 2020–2024 гг. и I квартале 2025 г., с которым ознакомились «Ведомости».
Шадаев отметил, что изменился также и объем заказных уведомлений. Государство традиционно было одним из крупнейших заказчиков уведомлений, но с учетом необходимости экономии бюджетных средств в отдельных ведомствах разрешено доставлять их бесплатно в электронном виде, говорит он. Это тоже выпадающий объем выручки для «Почты», подчеркнул министр. «Рост процентной ставки с учетом большой долговой нагрузки тоже влияет на работу «Почты», – резюмировал он.
Перечисленные причины министр назвал объективными, уточнив, что задача законопроекта – создать условия для того, чтобы «Почта России» смогла получить новые источники дополнительных доходов и обеспечить гибкое управление сетью своих отделений для эффективного контроля расходов.
Сегодня по всей территории России насчитывается около 40 000 почтовых отделений, 24 000 из которых находятся в сельских населенных пунктах, напомнил статс-секретарь, замглавы ведомства Иван Лебедев. При этом 13 500 отделений находятся в местах, где проживает менее 500 человек, подчеркнул он.
Как реабилитировать Почту
В 2025 г. для общественного обсуждения предлагался пакет мер, предусматривающий поддержку и развитию «Почты». В частности, проект предполагал, что все уведомления о почтовых отправлениях и платежах можно будет получать через личный кабинет на сайте и в приложении «Почты» или на «Госуслугах». Проект также разрешал «Почте» продавать безрецептурные лекарства, которые не требуют специальных условий хранения. Маркетплейсы смогли бы использовать почтовые отделения как ПВЗ.
Но законопроект так и не был внесен в Госдуму.
Новый разработанный Минцифры документ был внесен в Думу правительством в начале июня. Он предусматривает создание цифровых почтовых ящиков для граждан и бизнеса, через которые можно будет обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде. Законопроект также закрепляет правовой статус электронной системы «Почты России» и создает основу для развития цифровых почтовых сервисов.
«Почта России» наравне с государством получает исключительное право доставки в личном кабинете пользователя «Госуслуг» электронных заказных писем, – пояснил Шадаев. – [Для физлиц данная услуга будет бесплатной.] Эта услуга за плату будет доступна в том числе и бизнесу, который сейчас зачастую выбирает бумажные заказные письма для юридически значимого информирования граждан. Это будет достаточно большой дополнительный источник дохода».
Сколько денег принесут поправки
Кроме того, законопроектом предлагается направлять платежные документы в электронном виде через портал «Госуслуги». Бумажные квитанции сохранятся для пенсионеров, льготников и граждан, не имеющих учетной записи на портале. Банки не смогут взимать с «Почты России» комиссию за прием электронных платежей за ЖКУ.
Документ предусматривает и изменение порядка использования почтовых ящиков в многоквартирных домах. Согласно поправкам, размещать корреспонденцию в них смогут «Почта России», управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и организации, выбранные общим собранием собственников помещений.
Для оптимизации затрат самой «Почты России» законопроект предусматривает возможность привлечения сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей для обработки и доставки почтовых отправлений. Работа отделений связи будет скорректирована с учетом фактической нагрузки и потребностей жителей конкретных населенных пунктов.
Законопроект наделяет «Почту России» правом принимать заявления на получение государственных услуг и доставлять результаты их предоставления. По замыслу разработчиков это позволит расширить доступность государственных сервисов прежде всего для жителей удаленных и малонаселенных территорий.
Шадаев добавил, что «Почта России» получит монополию на реализацию марок, а также будет наделена правом размещать рекламные материалы на платежных бумажных документах, которые по-прежнему будут доставляться определенным категориям граждан. Впрочем, «Почта» получит и право оказывать определенные виды госуслуг на базе отделений почтовой связи.
Вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, курирующий IT-отрасль, заявил, что предложенного набора мер достаточно, чтобы модернизировать и цифровизировать «Почту России», а также наладить ее работу, исходя из запросов граждан. «Почта» должна работать так, чтобы это было и экономически целесообразно, и прежде всего удобно людям», – резюмировал чиновник.
Депутаты высказали мнение
Вместе с тем комитет Госдумы по строительству и ЖКХ критиковал ряд положений законопроекта. Предлагаемый механизм доставки платежных документов через новую электронную почтовую систему и портал «Госуслуги» может привести к росту расходов участников рынка ЖКХ и создать дополнительные риски, говорилось в его заключении. В частности, в комитете опасаются, что часть пользователей может не получать платежные документы вовремя из-за низкой цифровой грамотности или отсутствия доступа к интернету, что приведет к увеличению задолженности за коммунальные услуги.
Кроме того, комитет усомнился в необходимости передачи «Почте России» дополнительных полномочий по доставке платежных документов и использованию почтовых ящиков в многоквартирных домах. Депутаты отметили, что законопроект не объясняет, зачем для этих целей требуется создавать новый механизм наряду с уже действующей системой ГИС ЖКХ. Комитет предложил поддержать концепцию законопроекта при условии исключения из него поправок в Жилищный кодекс и закон о ГИС ЖКХ.
Замечания к законопроекту высказал и комитет Госдумы по защите конкуренции. Он раскритиковал норму, согласно которой доставлять юридически значимые сообщения смогут только организации федеральной почтовой связи. По оценке депутатов, это может привести к уходу с рынка более 200 альтернативных операторов, которые специализируются на пересылке заказной корреспонденции для бизнеса и государственных заказчиков. Комитет предложил исключить данное положение.
Депутаты указали, что предлагаемый порядок доставки платежных документов ЖКХ фактически наделяет «Почту России» монопольным правом на оказание таких услуг. По мнению комитета, это может привести к росту издержек ресурсоснабжающих организаций и, как следствие, увеличению тарифов для потребителей. Критике подверглась и норма, разрешающая размещать рекламу на платежных документах. В комитете считают, что она создает необоснованные преимущества для «Почты России» на рекламном рынке, особенно с учетом предлагаемых ограничений на использование почтовых ящиков в многоквартирных домах.
Второе чтение законопроекта может пройти уже в июле.