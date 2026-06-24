Госдума в первом чтении поддержала проект «оздоровления» «Почты России»

В 2025 г. для общественного обсуждения предлагался пакет мер, предусматривающий поддержку и развитию «Почты». В частности, проект предполагал, что все уведомления о почтовых отправлениях и платежах можно будет получать через личный кабинет на сайте и в приложении «Почты» или на «Госуслугах». Проект также разрешал «Почте» продавать безрецептурные лекарства, которые не требуют специальных условий хранения. Маркетплейсы смогли бы использовать почтовые отделения как ПВЗ.