«Росатом» начал модернизацию Калининградского морского торгового порта

Планируется полная модернизация терминала, которая позволит увеличить объем перевозок, рассказал Беспрозванных. По его словам, с начала 2026 г. КМТП уже увеличил грузооборот – до 950 000 т по сравнению с 600 000 т за аналогичный период 2025 г. Контейнерные перевозки выросли более чем в 2,2 раза – до 84 000 TEU против 38 000 TEU годом ранее. Что касается сроков реконструкции, то причальная инфраструктура будет сделана быстро, в ближайшие два-три года, сказал глава региона. Сам же терминал «в нормальном состоянии», но требуется его модернизация, отметил он.