«Росатом» начал модернизацию Калининградского морского торгового порта

«Росатом» начал модернизацию Калининградского морского торгового портаОб этом в интервью «Ведомостям» рассказал губернатор области Алексей Беспрозванных
«Росатом» приступил к реконструкции Калининградского морского торгового порта (КМТП). Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. «Они [«Росатом»] уже приступили к реконструкции. Прошла инвентаризация терминала. Уже сформированы планы по развитию. Мы обсуждали это и на недавней встрече с [гендиректором «Росатома»] Алексеем Лихачевым. Так что все планы уже согласованы», – сказал Беспрозванных.
Планируется полная модернизация терминала, которая позволит увеличить объем перевозок, рассказал Беспрозванных. По его словам, с начала 2026 г. КМТП уже увеличил грузооборот – до 950 000 т по сравнению с 600 000 т за аналогичный период 2025 г. Контейнерные перевозки выросли более чем в 2,2 раза – до 84 000 TEU против 38 000 TEU годом ранее. Что касается сроков реконструкции, то причальная инфраструктура будет сделана быстро, в ближайшие два-три года, сказал глава региона. Сам же терминал «в нормальном состоянии», но требуется его модернизация, отметил он.
В мае 2026 г. в ЕГРЮЛе появилась информация, что госкорпорация «Росатом» стала владельцем 100% АО «Калининградский морской торговый порт». В декабре 2025 г. транспортная группа FESCO, входящая в «Росатом», получила в управление КМТП.
В мае 2023 г. Арбитражный суд Калининградской области по иску Генпрокуратуры и ФАС взыскал в доход государства приобретенные незаконно 46,5% акций АО «КМТП». Эти акции принадлежали Orneto Partners Limited Partnership (Великобритания) и бизнесмену Дмитрию Пуриму. Затем в июле 2023 г. Центральный районный суд Калининграда по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 52% акций КМТП, принадлежавших семье депутата Госдумы Андрея Колесника. В итоге КМТП был передан Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.