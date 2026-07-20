Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI786,94-3,26%RGBI110,7-0,17%CNY Бирж.11,57-0,13%IMOEX1 958,43-3,16%RGBITR741,92-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Как эскалация в Черном море повлияет на поставки нефти

Часть объемов можно перенаправить на другие направления, но для этого нужно время
Денис Ильюшенков
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Два нефтяных танкера – Asia и Nissos Ios – были атакованы украинскими БПЛА 19 июля во время погрузочных операций на выносных причальных устройствах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море близ Новороссийска. Об этом говорится в сообщении КТК. Они должны были загрузиться нефтью казахстанских «Тенгизшевройла» и «Казмунайгаза». В результате атаки на танкере Asia возник пожар, который был потушен с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК, отмечается в сообщении. Погрузка остановлена, разлива нефти не допущено. Танкеры сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений.

Двумя днями ранее – 17 июля – нефтяной танкер класса Suezmax (274 м в длину) Nordic Zenith был атакован двумя БПЛА на подходе к терминалу КТК. Он был зафрахтован американской ExxonMobil, ходит под флагом Либерии. Танкер должен был встать на погрузку около 7.00 утра московского времени, сообщил представитель КТК. В результате атаки на борту возник пожар, который был потушен силами экипажа. Капитан танкера подал сигнал бедствия. Находившиеся поблизости суда КТК провели эвакуацию 13 членов экипажа, девять человек отказались от эвакуации и остались на борту. Танкер исключен из графика погрузок, непригоден для швартовных и погрузочных операций на терминале КТК, отмечал представитель компании.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её