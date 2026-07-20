Как эскалация в Черном море повлияет на поставки нефти

Двумя днями ранее – 17 июля – нефтяной танкер класса Suezmax (274 м в длину) Nordic Zenith был атакован двумя БПЛА на подходе к терминалу КТК. Он был зафрахтован американской ExxonMobil, ходит под флагом Либерии. Танкер должен был встать на погрузку около 7.00 утра московского времени, сообщил представитель КТК. В результате атаки на борту возник пожар, который был потушен силами экипажа. Капитан танкера подал сигнал бедствия. Находившиеся поблизости суда КТК провели эвакуацию 13 членов экипажа, девять человек отказались от эвакуации и остались на борту. Танкер исключен из графика погрузок, непригоден для швартовных и погрузочных операций на терминале КТК, отмечал представитель компании.