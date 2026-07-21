«Внуково» купит у «Шереметьево» долю в «Домодедово»

Вместе с тем конкуренция за новых клиентов среди столичных аэропортов сохранится, а переходов авиакомпаний между локациями может стать меньше, считает эксперт. «Московские аэропорты теперь будут в зоне постоянного и повышенного внимания ФАС, а любая жалоба со стороны авиакомпаний может повлечь серьезные проверки. В этой ситуации устраивать картельный сговор чревато – может стать себе дороже», – отмечает эксперт.