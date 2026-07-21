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«Внуково» купит у «Шереметьево» долю в «Домодедово»

Это упростит обслуживание долга последнего и позволит оптимизировать работу с поставщиками
Денис Ильюшенков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Аэропорт «Шереметьево» станет партнером «Внуково», который приобретает 25,01% долей компании «Перспектива» для совместного управления «Домодедово». Об этом говорится в совместном сообщении «Внуково» и «Шереметьево».

Сделка предполагает, что «Перспектива» (100%-ная дочерняя компания «Шереметьево») получит денежный вклад от «Внуково» в размере 16,5 млрд руб. В результате «Внуково» станет владельцем 25,01% уставного капитала «Перспективы». Сейчас именно эта компания владеет аэропортом «Домодедово».

Как пояснил гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко, такое решение было принято в рамках бизнес-проекта по оздоровлению аэропорта «Домодедово». Слова топ-менеджера приводятся в сообщении компании. Он отметил, что «Домодедово» остается крайне сложным объектом с хроническими проблемами, высокими рисками, большой долговой нагрузкой и убытками.

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Фактическая цена, по которой «Шереметьево» купило аэропорт «Домодедово», составила 141 млрд руб., добавил Василенко. Из них 66 млрд руб. было уплачено по итогам аукциона из собственных средств, а 75 млрд руб. – это долговые обязательства «Домодедово», которые предстоит погасить. В планах – оптимизация организационной структуры, внедрение импортозамещения, снижение издержек и повышение EBITDA, пояснил топ-менеджер.

Председатель совета директоров «Внуково» Виталий Ванцев отметил, что «Внуково» и «Домодедово» близки по масштабам и новый совладелец готов делиться опытом в техобслуживании, управлении грузовым комплексом, кейтеринге и обработке багажа.‍

Структура аэропорта «Шереметьево» стала победителем повторного аукциона по продаже «Домодедово» в январе. В июне прошлого года по решению Арбитражного суда аэропорт «Домодедово» был обращен в доход государства в лице Росимущества. Соответствующее решение было принято потому, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем.

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Бывший владелец «Домодедово» Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета «ДМЕ холдинга» Валерий Коган были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран – Турции и ОАЭ у Каменщика и Израиля у Когана. В июле прошлого года Ванцев говорил в интервью РБК о готовности инвестировать в «Домодедово».

Исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев обращает внимание, что предыдущая оценка долга «Домодедово» была ниже и составляла 70–72 млрд руб. При нынешних процентных ставках тянуть такую долговую нагрузку очень тяжело, констатирует эксперт. Когда приходит новый акционер и вносит живые деньги, это может позволить сократить долговую нагрузку, рассуждает он.

Кроме того, совместными усилиями проще оптимизировать расходы и работать с внешними поставщиками. Например, если унифицировать автопарк, перронную и спецтехнику, это позволит иметь общий пул запчастей, что упростит и удешевит обслуживание, говорит Пантелеев.

Вместе с тем конкуренция за новых клиентов среди столичных аэропортов сохранится, а переходов авиакомпаний между локациями может стать меньше, считает эксперт. «Московские аэропорты теперь будут в зоне постоянного и повышенного внимания ФАС, а любая жалоба со стороны авиакомпаний может повлечь серьезные проверки. В этой ситуации устраивать картельный сговор чревато – может стать себе дороже», – отмечает эксперт.

«Ведомости» направили вопросы в ФАС. 

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