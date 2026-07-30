Направление электронной коммерции «Яндекса» впервые получило прибыль

Направление электронной коммерции «Яндекса» впервые получило прибыльЭтому способствовало активное развитие отдельных сервисов, например, «Яндекс Еды» и «Яндекс Лавки»
Направление электронной коммерции «Яндекса», включающего в себя «Яндекс Маркет», «Яндекс Лавку» и «Яндекс Еду», впервые получило прибыль от основной деятельности (но без учета налогов, процентов по кредитам и ряда разовых расходов). Об этом говорится в неаудированной отчетности компании за II квартал 2026 г. Там сказано, что она рассчитывает, что оно останется устойчиво безубыточным в течение ближайших 12 месяцев. В «Яндексе» объяснили такой результат переходом к более эффективной модели развития бизнеса.
Во II квартале выручка группы выросла на 16% год к году до 386 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 35% до 89 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль – на 56% до 48 млрд руб. При этом рост оборота сервисов электронной коммерции замедлился до 2% год к году. В компании пояснили, что это также связано с фокусом на повышении эффективности бизнеса, а не на быстром наращивании продаж.
При этом у отдельных сервисов наблюдается более заметная динамика. Оборот «Яндекс Лавки» увеличился на 23% благодаря росту спроса в регионах, однако абсолютные показатели в компании не раскрывают. У «Яндекс Еды» этот показатель прибавил 20,5%, а непродуктовое направление (аптеки, цветы и другие категории) – 39,6%. Доходы от рекламы в сервисах электронной коммерции выросли на 43% год к году, главным образом за счет развития рекламной платформы внутри «Яндекс Маркета», говорится в отчете компании.
Общая выручка блока, в который входят сервисы электронной коммерции, такси и доставки, выросла на 18% до 215,6 млрд руб. Основной вклад внесла как раз первая категория, где данный показатель увеличился на 20%. Самым быстрорастущим бизнесом внутри сегмента стал сервис «Яндекс Еда».
Выход электронной коммерции «Яндекса» на безубыточность – это результат смены стратегии, считает председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров. По его словам, компания перестала «финансировать рост любой ценой» и сосредоточилась на эффективности бизнеса. Этому, как считает эксперт, способствовали сразу несколько факторов. Во-первых, «Яндекс Маркет» сократил расходы на скидки и продвижение, улучшил логистику и стал больше зарабатывать на рекламе внутри площадки. Во-вторых, основными драйверами роста стали «Яндекс Еда» и «Яндекс Лавка» – сервисы, которые исторически было легче сделать прибыльными. Кроме того, последний активно развивается в регионах, где ниже затраты на доставку.
Эксперт также считает закономерным решение компании замедлить рост оборота электронной коммерции ради повышения эффективности. По его словам, рынок маркетплейсов остается в состоянии ценовой войны, где крупные игроки продолжают активно тратить деньги на привлечение покупателей и продавцов. В таких условиях, говорит Федоров, погоня за долей рынка приводит к снижению прибыльности.
«Яндекс» сделал ставку не на конкуренцию с крупнейшими маркетплейсами по объему продаж, а на развитие экосистемы, где «Маркет» помогает привлекать пользователей в другие сервисы компании – «Еду», «Лавку», подписку «Плюс» и рекламные продукты. Такая стратегия выглядит более зрелой: сначала компания добивается устойчивой экономики бизнеса, а затем масштабирует его, заключил эксперт.
В структуре электронной коммерции выросла доля более прибыльных сервисов – «Яндекс Еды» и «Яндекс Лавки», тогда как доля «Яндекс Маркета», который долгое время оставался убыточным, сократилась, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он считает оправданной нынешнюю стратегию компании: «Яндекс Лавка» расширяется в регионах по франчайзинговой модели, что позволяет открывать новые точки с меньшими затратами, а «Яндекс Еда» активно развивает непродовольственные категории – например, доставку товаров из аптек и цветочных магазинов. По мнению эксперта, это позволяет компании сохранять рост оборота и одновременно повышать эффективность бизнеса.