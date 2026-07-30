Направление электронной коммерции «Яндекса» впервые получило прибыль

Во II квартале выручка группы выросла на 16% год к году до 386 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 35% до 89 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль – на 56% до 48 млрд руб. При этом рост оборота сервисов электронной коммерции замедлился до 2% год к году. В компании пояснили, что это также связано с фокусом на повышении эффективности бизнеса, а не на быстром наращивании продаж.