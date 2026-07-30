Суд прекратил дело об обложении налогом бонусных баллов селлера Ozon

Суд прекратил дело об обложении налогом бонусных баллов селлера OzonПричиной стала отмена решения налоговым органом
Арбитражный суд Москвы на заседании 30 июля прекратил производство по спору между селлером Ozon и Управлением ФНС по Москве о начислении единого налога УСН на бонусные баллы, начисленные продавцу платформой (дело А40-740/2026). Представитель селлера подтвердил «Ведомостям», что причиной прекращения производства стало изменение позиции налогового органа.
О том, что налоговики в 2025 г. начали доначислять продавцам маркетплейсов налоги на бонусные баллы, начисляемые за участие в программах скидок, «Ведомости» писали 30 января.
Претензии налоговых органов в основном затронули партнеров Ozon. До октября 2023 г. платформа применяла механизм денежной компенсации: разница между обычной стоимостью и ценой по акции возмещалась деньгами на расчетный счет. Эту сумму продавцы включали в доход. Позже участие в программах скидок платформа стала компенсировать баллами (1 балл – 1 руб.), которые автоматически списываются в счет оплаты услуг маркетплейса (комиссии, логистика, продвижение). Самостоятельно распоряжаться ими селлер может лишь в одном случае – когда образуется неиспользованный остаток, выплачиваемый ему в рублях по «Акту о премии» (документ, который формирует маркетплейс за расчеты баллами). При этом инспекторы стали доначислять налоги на все баллы, а не только на их конвертированный в деньги остаток. На сайте Ozon для селлеров даже было размещено разъяснение о том, что в декларацию нужно включать только начисленную премию.
В деле, по которому 30 июля прекращено производство, доначислению предшествовала камеральная проверка. Продавец обжаловал решение о привлечении себя к ответственности за налоговое правонарушение в Управление налоговой службы по г. Москве.
В жалобе он указал, что баллы не могут быть признаны доходом на УСН без их перевода в денежные средства и поступления на свой счет. Скидка покупателю устанавливается от имени и за его счет, а начисляемые маркетплейсом баллы могут использоваться исключительно для оплаты услуг платформы, поэтому не подлежат выводу на расчетный счет. Экономическая выгода в денежной форме не возникает до момента конвертации их остатка в рубли с оформлением «Акта о премии» (1 балл – 1 руб.), обращал внимание продавец. Доход же формируется при денежной выплате либо при наличии имущественного права, которым можно распоряжаться как деньгами, однако ни то ни другое не относится к спорной ситуации, указывалось в жалобе.
Управление не поддержало доводы селлера и отказало в его требованиях, следует из решения по жалобе. Налоговый орган указал, что начисленные баллы равны размеру скидки в рублевом эквиваленте, «т. е. полностью покрывают разницу в цене товара в виде скидки» и подлежат перечислению продавцу для последующей оплаты услуг маркетплейса. Таким образом, фактически они должны включаться в налоговую базу по УСН.
«Ведомости» отправили запрос представителю ФНС.