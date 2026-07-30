Суд прекратил дело об обложении налогом бонусных баллов селлера Ozon

Претензии налоговых органов в основном затронули партнеров Ozon. До октября 2023 г. платформа применяла механизм денежной компенсации: разница между обычной стоимостью и ценой по акции возмещалась деньгами на расчетный счет. Эту сумму продавцы включали в доход. Позже участие в программах скидок платформа стала компенсировать баллами (1 балл – 1 руб.), которые автоматически списываются в счет оплаты услуг маркетплейса (комиссии, логистика, продвижение). Самостоятельно распоряжаться ими селлер может лишь в одном случае – когда образуется неиспользованный остаток, выплачиваемый ему в рублях по «Акту о премии» (документ, который формирует маркетплейс за расчеты баллами). При этом инспекторы стали доначислять налоги на все баллы, а не только на их конвертированный в деньги остаток. На сайте Ozon для селлеров даже было размещено разъяснение о том, что в декларацию нужно включать только начисленную премию.