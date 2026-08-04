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Главная / Бизнес /

«Дочка» «Мегафона» подала к «М.Видео» иск на 1,8 млрд рублей

Он связан с долгом по договору поставки
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Дочерняя компания «Мегафон» – ООО «Рево Чардж Рус» (занимается дистрибуцией электроники. – «Ведомости») – 14 июля подала в Арбитражный суд Москвы иск к входящему в группу «М.Видео – Эльдорадо» ООО «МВМ» (юридическое лицо группы). Сумма требований, как следует из карточки дела, составляет 1,8 млрд руб. Заявление уже принято к производству, следующее заседание назначено на 14 октября. Другие детали в материалах дела пока отсутствуют.

В «Рево Чардж Рус» уточнили, что компания обратилась в суд с требованием взыскать с «М.Видео» задолженность за товар, поставленный по договору. Подробности он не раскрыл. В пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо» заявили, что группа пока выясняет обстоятельства спора. Пока, по словам представителя ритейлера, оснований считать это заявление обоснованным нет, а задолженность перед поставщиком отсутствует.

ООО «Рево Чардж Рус» зарегистрировано в 2016 г. Компания занимается дистрибуцией смартфонов, телеком-оборудования, портативной техники и аксессуаров. В декабре 2022 г. «Мегафон» консолидировал 100% долей дистрибутора, назвав его единым центром поставок оборудования для компаний, входящих в периметр холдинга USM.

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