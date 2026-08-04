«Дочка» «Мегафона» подала к «М.Видео» иск на 1,8 млрд рублей

В «Рево Чардж Рус» уточнили, что компания обратилась в суд с требованием взыскать с «М.Видео» задолженность за товар, поставленный по договору. Подробности он не раскрыл. В пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо» заявили, что группа пока выясняет обстоятельства спора. Пока, по словам представителя ритейлера, оснований считать это заявление обоснованным нет, а задолженность перед поставщиком отсутствует.