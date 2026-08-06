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Главная / Бизнес /

Порты юга России начали снижать ставки на перевалку угля

Но это не позволяет им поддерживать загрузку в условиях дефицита судов
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Риски для безопасности судоходства в Черном море и сокращение числа доступных для загрузки судов привели к сокращению ставок на перевалку угля в ряде портов юга России. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости». В частности, тарифы на перевалку в порту Кавказ в июле снизились до $8–15,3/т, что на 11–14% меньше уровней апреля. В портах Азов и Таганрог средняя ставка сократилась на 19% до $6,5/т, в порту Ростов-на-Дону – на 12% до $5,5/т.

В 2025 г. общая перевалка угля в этих четырех портах составила 3,7 млн т с учетом коксующегося, или 15% от всей перевалки этого вида грузов в портах Азово-Черноморского бассейна (АЧБ), следует из данных компании «Морцентр». По итогам января – июня отгрузка угля в них упала более чем вдвое в годовом выражении до 1,05 млн т. По данным Argus, в июле несколько угольных терминалов Азовского моря приостановили перевалку из-за рисков для безопасности судов.

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