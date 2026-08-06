Порты юга России начали снижать ставки на перевалку угля

Риски для безопасности судоходства в Черном море и сокращение числа доступных для загрузки судов привели к сокращению ставок на перевалку угля в ряде портов юга России. Об этом говорится в обзоре агентства Argus, с которым ознакомились «Ведомости». В частности, тарифы на перевалку в порту Кавказ в июле снизились до $8–15,3/т, что на 11–14% меньше уровней апреля. В портах Азов и Таганрог средняя ставка сократилась на 19% до $6,5/т, в порту Ростов-на-Дону – на 12% до $5,5/т.