Путин разрешил приватизацию «Шереметьево»

21 июля стало известно, что «Шереметьево» станет партнером аэропорта «Внуково», который приобретает 25,01% долей ООО «Перспектива» для совместного управления авиагаванью «Домодедово». Сделка предполагает, что «Перспектива» (100%-ная дочерняя компания «Шереметьево») получит денежный вклад от «Внуково» в размере 16,5 млрд руб. В результате «Внуково» станет владельцем 25,01% уставного капитала «Перспективы». Сейчас именно «Перспектива» владеет компаниями аэропорта «Домодедово». Покупка «Домодедово» обошлась в 141 млрд руб.: 66 млрд средств и 75 млрд долгов.