Путин разрешил приватизацию «Шереметьево»Правительству поручено использовать право государства на «золотую акцию»
Президент России Владимир Путин подписал указ, который исключает «Шереметьево» из перечня стратегических предприятий. Это позволяет продать принадлежащий государству пакет акций аэропорта. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, правительству поручено использовать право государства на «золотую акцию». Это означает сохранение специальных полномочий при принятии ключевых решений, связанных с деятельностью аэропорта. Кроме того, при продаже акций необходимо обеспечить сохранение основного вида деятельности «Шереметьево» и условий для дальнейшей модернизации его инфраструктуры.
Отдельным требованием документа является недопущение перехода акций аэропорта в собственность иностранных лиц или структур, находящихся под их контролем.
21 июля стало известно, что «Шереметьево» станет партнером аэропорта «Внуково», который приобретает 25,01% долей ООО «Перспектива» для совместного управления авиагаванью «Домодедово». Сделка предполагает, что «Перспектива» (100%-ная дочерняя компания «Шереметьево») получит денежный вклад от «Внуково» в размере 16,5 млрд руб. В результате «Внуково» станет владельцем 25,01% уставного капитала «Перспективы». Сейчас именно «Перспектива» владеет компаниями аэропорта «Домодедово». Покупка «Домодедово» обошлась в 141 млрд руб.: 66 млрд средств и 75 млрд долгов.
«Шереметьево» является базовым аэропортом «Аэрофлота» и крупнейшим аэропортом России по пассажиропотоку. По итогам 2025 г. он составил 43,4 млн пассажиров.